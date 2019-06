++ Nächste Zollrunde für US-Importe aus China könnte vermieden werden ++Ölhändler erwarten G20-Gipfel und OPEC-Treffen ++ DE30 nahe der 12.300 Punkte-Marke ++Im Vorfeld des Trump-Xi-Treffens beim G20-Gipfel in Japan (Samstag) versuchen Anleger abzuschätzen, wie die Chancen auf einen Durchbruch stehen und ob wieder mit mehr Volatilität an den Märkten zu rechnen ist. Die Wall Street schloss am Mittwoch nach einer unspektakulären Sitzung flach, wobei der technologielastige NASDAQ mit einem Anstieg von 0,32% outperformte. Während der Asien-Sitzung am Donnerstag ist allerdings wieder eine deutlich höhere Risikobereitschaft zu erkennen, da asiatische Aktien und die Futures der drei großen US-Aktienindizes ...

