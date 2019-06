FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.06.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SENIOR PLC TO EQUAL WEIGHT (OVERWEIGHT) - TARGET 210 (295) PENCE - BARCLAYS RAISES ELECTROCOMPONENTS TARGET TO 640 (610) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 410 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS STAFFLINE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 150 (1250) PENCE - FTSE INDICATED +0.09% TO 7423 (CLOSE: 7416.39) POINTS BY IG - HSBC RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 5850 (5400) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS STANDARD CHARTERED TO 'SELL' ('HOLD') - INVESTEC RAISES METRO BANK PLC TO 'BUY' ('HOLD') - INVESTEC RESUMES SAGA PLC WITH 'BUY' - TARGET 55 PENCE - JPMORGAN CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 600 (677) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES B & M TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 390 PENCE - JPMORGAN RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 1350 (1150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS ABCAM TO 'ADD' ('BUY') - PEEL HUNT RAISES BLOOMSBURY PUBLISHIN PRICE TARGET TO 300 (270) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 310 (320) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2400 (2350) PENCE - 'TOP PICK' - RBC RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 950 (860) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2075 (1875) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 630 (620) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4100 (3900) PENCE - 'UNDERPERFORM' - SHORE CAPITAL RAISES HASTINGS GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 205 (225) PENCE - UBS CUTS RIGHTMOVE TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 505 (500) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob