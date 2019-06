Bielefeld/Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Innovationsfähigkeit ist die Kernkompetenz für Unternehmen in Zeiten der Digitalisierung - gleichzeitig lebt der digitale Wandel vom Austausch der digitalen Vordenker untereinander. Deswegen unterstützt das führende SAP-Beratungshaus itelligence die Digital Leader Initiative von IDG Germany und dem IT-Dienstleister Dimension Data als Sponsor und Partner des DIGITAL LEADER IN MOTION. Der DIGITAL LEADER IN MOTION findet am 27. Juni 2019 als Tagesevent im Vorfeld der jährlichen Preisverleihung des Digital Leader Awards statt und bringt in Berlin führende digitale Köpfe und Innovationstreiber zum Networking und Austausch zusammen. Am Abend werden bei der Winners Night zum Digital Leader Award Deutschlands innovativste Digitalprojekte ausgezeichnet. Die Schirmherrschaft des Digital Leader Awards und der Digital Leader Initiative übernimmt in diesem Jahr die Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär.



Norbert Rotter, CEO der itelligence AG: "Nur wer die Bereitschaft mitbringt, den technologischen Wandel aktiv mit zu gestalten und den Mut hat, Neues zu wagen, wird heutzutage langfristig erfolgreich sein können. Diesen Grundsatz verfolgen wir bei itelligence in all unseren Projekten. Wir sehen uns als Partner unserer Kunden und bestärken diese darin, das enorme unternehmerische Potenzial der Digitalisierung für sich nutzbar zu machen. Doch nicht nur das: Wir möchten Unternehmen in Deutschland für den digitalen Wandel begeistern und sie davon überzeugen, ein Teil der digitalen Community zu werden. Aus diesem Grund unterstützen wir auch die Digital Leader Initiative als Partner des DIGITAL LEADER IN MOTION."



itelligence ist jedoch beim DIGITAL LEADER IN MOTION nicht nur Sponsor und Partner, sondern beteiligt sich mit der Vorstellung zweier spannender Innovation Cases aus eigenen Kundenprojekten auch aktiv am gemeinsamen Wissensaustauch im Rahmen der Veranstaltung. In einer Mischung aus Vortrag und Diskussion stellt Mark Albrecht, Global Head of Innovation bei itelligence, zum einen ein Projekt aus dem Bereich Umweltschutz vor, für das sich itelligence in diesem Jahr bereits einen SAP Innovation Award in der Kategorie "Process Innovator" sichern konnte. In Kooperation mit NTT DATA Japan und der dänischen Drohnenfirma Prodrone setzt itelligence in vier dänischen Gemeinden Drohnen und selbst lernende Bilderkennungsalgorithmen zur Bekämpfung der Schädlingspflanze Riesenbärenklau ein. Dessen Kartierung erfolgt mit Hilfe der intelligenten Drohnen automatisiert und damit um ein Vielfaches einfacher und schneller als bei der manuellen Suche. Zum anderen präsentiert Albrecht ein gemeinsames Projekt mit einem innovativen Automobilhersteller, das künstliche Intelligenz (KI) in der Kundenkommunikation menschlicher und damit nahbarer für die Kunden macht. Hier kommen unter anderem ein digitaler Avatar und eine so genannte "tiefe" KI zum Einsatz, die menschliche Denkmuster simuliert.



Mark Albrecht: "Bei allem Innovationsdruck ist für uns in der täglichen Arbeit mit und für unsere Kunden bei itelligence stets wichtig, die Digitalisierung nicht 'der Digitalisierung wegen' voranzutreiben, sondern mit einem spezifischen, zu erreichenden Mehrwert vor den Augen. Mit den beiden Innovation Cases, die wir im Rahmen des DIGITAL LEADER IN MOTION vorstellen, möchten wir zeigen, welcher konkrete Nutzen mit digitalen Technologien in so unterschiedlichen Einsatzfeldern wie Umweltschutz und Customer Service erreicht werden kann. Die Digitalisierung birgt ein riesiges Innovationspotenzial für alle unternehmerischen und gesellschaftlichen Bereiche. Wir rufen also Unternehmen jeglicher Branchen in Deutschland dazu auf, digitale Innovationen zu wagen und die Digitalisierung als Teil der digitalen Vordenkergemeinschaft hierzulande aktiv voranzutreiben."



itelligence



Die itelligence AG verbindet innovative SAP Software und Technologien mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für die Transformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen.



Als SAP Global Platinum Partner begleitet itelligence den Mittelstand und Großunternehmen weltweit in allen Phasen der Transformation. Das Leistungsangebot umfasst IT-Strategie- und Transformationsberatung, Softwarebereitstellung, Implementierung, sowie Application Management und Managed Cloud Services. Dabei kombiniert das Unternehmen lokale Präsenz und globale Fähigkeiten mit umfassender Branchenexpertise. itelligence tritt an, um gemeinsam mit dem Kunden Neues zu schaffen und Innovationen durch IT Einsatz zu ermöglichen - und dies über alle Geschäftsbereiche des Kunden hinweg. Darauf vertrauen tausende zufriedene Unternehmen, teilweise schon seit der Gründung von itelligence vor 30 Jahren.



Zahlreiche Auszeichnungen durch SAP und führende Analysten belegen, dass itelligence einen wichtigen Beitrag zu Innovation und langfristigem Geschäftserfolg leistet. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den besten und verlässlichsten Unternehmensberatern in Deutschland. itelligence ist ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe und beschäftigt über 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 25 Ländern. 2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 926,6 Mio. Euro. www.itelligencegroup.com



OTS: itelligence AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/24336 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_24336.rss2



Pressekontakt: Head of Corporate Public Relations itelligence AG Silvia Dicke itelligence AG Königsbreede 1 D-33605 Bielefeld E: silvia.dicke@itelligence.de T: +49 (0) 521 / 9 14 48 - 107 W: http://itelligencegroup.com/de/