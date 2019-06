Daun (ots) - Am 20. Juli 1969 blickten weltweit Millionen von Menschen auf die Fernsehschirme, um mit der Mondlandung einem Meilenstein der Menschheitsgeschichte beizuwohnen. 50 Jahre später wirkt das Jahrhundertereignis noch immer nach. TV-Sender feiern das Jubiläum mit umfänglichen Specials. Die Originalübertragung der Mondlandung wird in voller Länge zu sehen sein. Währenddessen macht sich eine Generation raumfahrtbegeisterter Entrepreneurs daran, die Nutzung des Weltraums weiter auszudehnen. Die Ankündigung eines 100 Mbit/s starken Breitbanddienstes via Satellit Eutelsat Konnect zu üblichen Endkundenpreisen ist dabei ebenso greifbar, wie der Start der ersten 60 Satelliten dreier geplanter Megakonstellationen, die insgesamt über 12.000 Objekte umfassen sollen.



Außerdem in dieser Ausgabe:



Mit deutlichem Flächenzuwachs bei den Themen Glasfaser, OTT und AppTV war der Wandel zentrales Thema der ANGA COM 2019. InfoDigital berichtet über die Themen und Trends der Messe. Mit den BBC Proms startet im Juli die traditionelle Sommerkonzertreihe aus London. InfoDigital stellt die besten Übertragungen vor und erklärt, wie man das weltgrößte Klassik-Festival über Satellit empfangen kann. Bei Video-on-Demand-Anbietern wie Netflix und Amazon Prime Video ist Ultra HD Trend. InfoDigital stellt Anbieter, Preise und Inhalte vor und zeigt, welche Voraussetzungen man für hochauflösendes Streamen braucht. 'Bild' bündelt die Videoinhalte seiner Mediengruppe in einem neuen Streaming-Angebot. Mit seinem Vorstoß ist Springer nicht allein - eine Vielzahl von Verlagen drängt in den Bewegtbild-Markt. Während Österreich ein erstes nationales DAB+ Programmpaket an den Start bringt, liegt ein zweiter DAB+ Bundesmux für Deutschland im Rechtsstreit auf Eis. Zudem erläutert InfoDigital, welche Chancen 5G für die terrestrische Verbreitung von Radio und Fernsehen bietet.



Dies und vieles mehr finden Sie in der InfoDigital 07/2019 (Nr. 376), die ab Freitag, 28. Juni 2019 im Handel sowie im Internet als E-Paper erhältlich ist.



