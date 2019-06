Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Völlig überraschend setzte US-Präsident Donald Trump die Zollmaßnahmen gegen China in Kraft, so die Experten von Union Investment.Eine Reaktion aus Peking habe nicht lange auf sich warten lassen. Anleger hätten sehr verunsichert auf die neuerliche Zuspitzung reagiert und sich in die als sicher geltenden US-Schatzanweisungen geflüchtet. Im weiteren Monatsverlauf sei deutlich geworden, dass auch eine weitere Eskalation nicht auszuschließen sei. Trump habe neue Zölle auf das bisher noch nicht betroffene Handelsvolumen von knapp 300 Milliarden US-Dollar ins Spiel gebracht. ...

