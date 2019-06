BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie hat an die Staats- und Regierungschefs der G20 appelliert, beim Treffen in Japan konkrete Vorschläge zur Reform der Welthandelsorganisation WTO auszusenden. Der Bundesverband der Deutschen Industrie mahnte, dass wegen schlechterer Aussichten für die Weltwirtschaft und einer deutlichen Zunahme weltweiter Handelskonflikte die vernetzte Wirtschaft wieder mehr Planungssicherheit brauche.

"Ohne eine effektive Schlichtung wird unsere Exportindustrie durch weitere Handelskonflikte bedroht. Außerdem braucht die Weltwirtschaft strengere WTO-Regeln gegen Wettbewerbsverzerrungen", erklärte BDI-Präsident Dieter Kempf. "Industriesubventionen müssen transparent erfasst und begrenzt werden. Staatsunternehmen müssen in der WTO so definiert und geregelt werden, dass sie nicht länger im Handel gegenüber privaten Unternehmen bevorzugt werden."

Allerdings hat die Bundesregierung im Vorfeld zu dem Treffen, das am Freitag in Osaka beginnt, die Erwartungen gedämpft. Zwar beabsichtige die Bundesregierung, dass man in die Abschlusserklärung des Treffens grundsätzliche Aussagen und Bekräftigungen gegen den Protektionismus und für regelbasierte Handelssysteme hineinbekomme. Aber ein hoher Regierungsbeamte, der nicht namentlich genannt werden wollte, sagte am Mittwoch, es werde ein sehr kontroverses Treffen sein und es sei unklar, ob es zu einer Verständigung unter den G20-Staaten kommen könne.

Bislang blockieren die USA die Neubesetzung der Richterposten im Schlichtungsverfahren der WTO. Washington ist mit der WTO unzufrieden und fordert eine weitreichende Reform der Organisation.

