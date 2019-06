Der Eurokurs hat sich am Donnerstag wenig verändert. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1368 US-Dollar. Sie notierte damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1362 Dollar festgesetzt.

Konjunkturdaten konnten bisher nur für wenig Bewegung sorgen. In Italien verschlechterte sich die Stimmung bei Verbrauchern und Unternehmen stärker als erwartet. In Spanien sank die Inflation auf den tiefsten Stand seit Ende 2016. Am Nachmittag könnten die Märkte noch durch Inflationsdaten aus Deutschland bewegt werden. Die schwache Inflation ist ein entscheidender Grund, warum die EZB auf eine zusätzliche Lockerung ihrer Geldpolitik zusteuert.

Zudem stehen in den USA unter anderem Wachstumsdaten zum ersten Quartal auf dem Programm. Es handelt sich zwar nur um eine dritte Schätzung. Allerdings stehen Konjunkturrisiken in der wirtschaftspolitischen Debatte derzeit im Vordergrund. Ein schwächeres Wachstum würde die Konjunkturangst wohl verstärken./elm/jsl/mis

