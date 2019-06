Am Freitag steht das vierte Großereignis in diesem Jahr an der Frankfurter Wertpapierbörse an: Die Volkswagen Lkw-Einheit Traton geht aufs Parkett, denn der Autobauer platziert gut 10 Prozent der Aktien als öffentliches Angebot. Laut Lang & Schwarz haben die Traton-Aktien in der vergangenen Woche mit einem Tief von 29,25 Euro bis zu einem Hoch von 30,95 Euro gehandelt. Gestern fiel das Papier auf ...

