Berlin (ots) - Podcast mit Linda Zervakis ab heute unter howtohack



Berlin, 27. Juni 2019 - Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis hat die besonderen Anforderungen ihres Jobs hervorgehoben. "Bei der Tagesschau ist die Nachricht der Mittelpunkt. Das verträgt keinen Schnickschnack" sagte sie beim Live-Podcast des Magazins 'Business Punk' gegenüber ihrer Interviewpartnerin Tijen Onaran. Sie habe großen Respekt vor der Wertschätzung der Marke "20-Uhr-Nachrichten". Anfangs sei sie sehr nervös gewesen, heute sei sie nicht mehr so aufgeregt. Beim ersten Mal seien nach der Sendung die Sprechzettel "gut durchfeuchtet" gewesen. Nach einer Woche mit Schichtdienst mit den 20 Uhr-Nachrichten und morgendlichen Einsätzen am Folgetag kriege sie "gar nichts gebacken. Da gehe ich wie durch Watte und nehme nicht mehr viel wahr." Hilfreich sei Disziplin. "Disziplin ist das Zaubermittel für viele Situationen", betonte sie, das habe sie schon während ihrer Kindheit bei der Hilfe im elterlichen Kiosk gelernt.



Auf ihre Work-Life-Balance angesprochen meinte Linda Zervakis, sie "führe ein super langweiliges Leben". Sie gönne sich mittags manchmal ein Power Napping, um ihren verschiedenen Rollen wie etwa als Mutter zweier Kinder gerecht werden zu können. Wirkliche Erholung gelinge ihr aber eigentlich nur im Urlaub - am besten durch ausgiebiges Schwimmen im Mittelmeer. Denn Sport sei für sie nicht der richtige Ausgleich. "Ich gehe in kein Sport-Studio. Meine Sport-Klamotten sehen aus wie zu meiner Schulzeit." Sie genieße es, mit ihr nahestehenden Menschen zusammen zu sein. Luxus sei für sie, Essen gehen zu können, wann man will.



Linda Zervakis hält nichts vom vielfach inhaltsleeren Posten auf den Social Media-Kanälen. "Wenn man nichts zu sagen hat, soll man einfach die Fresse halten", sagte sie beim 'Business Punk'-Live-Podcast HOW TO HACK. Sie selbst sei auf Instagram und Facebook aktiv dabei, habe aber noch Luft nach oben. "Auf Instagram ist bislang alles flauschig, bei Facebook eher schwierig", beschrieb Zervakis ihre Erfahrungen mit Kommentaren von Nutzern auf diesen beiden Kanälen. In den nächsten zwölf Monaten will sie aber "viel digitaler" werden und sich stärker als bisher um ihre digitale Präsenz kümmern.



Der 'Business Punk'-Podcast HOW TO HACK mit Linda Zervakis ist ab heute unter howtohack nachzuhören.



OTS: Business Punk, G+J Wirtschaftsmedien newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100710.rss2



Pressekontakt: Joachim Haack G+J Kommunikation BUSINESS PUNK und CAPITAL c/o PubliKom, Tel. 040/39 92 72-0, E-Mail: jhaack@publikom.com www.business-punk.com