Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1371 Dollar. Sie notierte damit in etwa auf dem Niveau des Vormittags.Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro indes ab. Aktuell wird er zu 1,1117 Franken gehandelt und damit auf dem Niveau des Vorabends. Am Donnerstagvormittag lag er noch über 1,1130 Franken. ...

