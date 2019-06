Die Zumtobel -Zahlen kommen am Markt gut an. Der Gruppenumsatz im Geschäftsjahr 2018/19 beläuft sich auf 1.162,0 Mio. Euro (minus 2,9% im Vergleich zur Vorjahresperiode). Gründe für den Rückgang seien der intensive Preiswettbewerb in der Beleuchtungsindustrie sowie deutlich weniger Umsätze in dem für die Zumtobel Group wichtigsten Absatzmarkt Großbritannien (rund minus 11%). Das um Sondereffekte bereinigte Gruppen-EBIT steigt im Geschäftsjahr 2018/19 um 8,0 Mio. Euro auf 27,6 Mio. Euro. Die Verbesserung sei zum Großteil auf die Effizienz- und Einsparmaßnahmen zurückzuführen, z.B. auf die Schließung des Werkes in Jennersdorf. Felder: "Wir haben seit dem 4. Quartal 2018/19 eine positive Entwicklung. Man ...

