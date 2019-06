Freude mit unserem wikifolio-Wert Zumtobel haben wir heute. Wenn der Chef sagt, dass die Talsohle nun "hinter uns gelassen" ist und ein Weg zurück zu nachhaltigem Erfolg eingeschlagen sei, so kommt das naturgemäss an der Börse geht. Freilich wird künftig geliefert werden müssen. Wir bleiben long.Zumtobel ( Akt. Indikation: 6,59 /6,68, 9,49%) Peter Ulm, CEO bei 6B47 (mit Bonds an der Wiener Börse notiert), wird das Unternehmen nun definitiv verlassen. Und Ex-conwert-Sprecher Peter Sidlo wird künfitg nicht mehr FPÖ-Bezirksrat im Alsergrund sein. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.06.)

