Der Umsatz des schwedischen Modekonzerns steigt stärker als erwartet. H&M profitiert vom laufenden Konzernumbau und setzt auf den Onlinehandel.

Der schwedische Bekleidungskonzern Hennes & Mauritz (H&M) profitiert vom Konzernumbau kann mit seiner Sommerkollektion bei den Kunden punkten. Nach einem elf-prozentigen Umsatzplus im zweiten Quartal zogen die Erlöse im Juni um zwölf Prozent an und damit stärker als von Analysten erwartet.

Der Vorstand des weltweit zweitgrößten Modehändlers hinter Zara-Mutter Inditex kündigte am Donnerstag zudem an, sein Filialnetz zugunsten des Onlinehandels weniger stark auszubauen. "Das Unternehmen beschleunigt seine Anpassung an das veränderte Einkaufsverhalten der Kunden und ...

