Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Palma de Mallorca (pts034/27.06.2019/13:00) - Vor einiger Zeit brachten die Dropshipping-Experten von EXPERTISEROCKS das Buch "Freedom: Mit Dropshipping in die Unabhängigkeit" heraus. Nun die gute Nachricht, für alle, die lieber zuhören als selbst zu lesen: Das Buch gibt es ab sofort auch als Hörbuch! Bei Amazon und Shopify ist der erste Teil des Hörbuchs jetzt schon verfügbar. Das Hörbuch beantwortet alle wichtigen Fragen, die angehende Dropshipper an das Business haben. Auch Dropshipper, die bereits gestartet sind, profitieren von dem geballten Wissen der Dropshipping-Experten. Das Buch beinhaltet Grundwissen zum Thema Dropshipping und behandelt Fragen nach der Rechtsform und nach der passenden Nische. Außerdem erfährt der Hörer, worauf er bei der Suche nach und der Kommunikation mit Dropshipping-Lieferanten achten sollte und wie er seine persönlichen Stärken richtig im Dropshipping-Business nutzt. Das Hörbuch wird gesprochen von dem bekannten Hörbuchsprecher Matthias Ernst Holzmann und kann ab sofort über Shopify oder Amazon heruntergeladen werden. "Freedom: Mit Dropshipping in die Unabhängigkeit" richtet sich an alle, die an dem Thema Dropshipping interessiert sind, gerade mit dem Dropshipping begonnen haben oder ihr Business auf das nächste Level heben möchten. Von dem Expertenwissen der Dropshipper von EXPERTISEROCKS profitieren Anfänger genauso wie Fortgeschrittene. Der erste Teil des Hörbuchs "Freedom: Mit Dropshipping in die Unabhängigkeit" ist ab sofort bei Shopify oder bei Amazon unter folgendem Link erhältlich: https://amzn.to/2Ftt9zh (Ende) Aussender: EXPERTISEROCKS SL Ansprechpartner: Jasmin Hoffmann Tel.: +49 305 200 489 28 E-Mail: info@expertise.rocks Website: elite-dropshipping.rocks/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190627034

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2019 07:01 ET (11:01 GMT)