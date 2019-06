Bern, Schweiz (ots/PRNewswire) - Vom 22. - 23. Juni 2019 fand im

Marina Bay Sands in Singapur das in Asien hoch geschätzte

Blockchain-Event, das World Blockchain Forum Singapore mit dem World

Blockchain Award Asia, statt. Auf der Konferenz trafen sich mehr als

4000 Eliten aus Regierungen, Verbänden, Regulierungsbehörden,

Investitionsinstitutionen, Blockchain-Projektparteien,

Finanztechnologieunternehmen und Medien aus der ganzen Welt, um

Branchentrends und Innovationen zu diskutieren. Darüber hinaus wurden

gemeinsam die Vorreiter der Branche sowie Beiträge zur Förderung der

Branche und einer stabilen und schnellen Entwicklung geehrt.



Das World Blockchain Forum Singapore und der World Blockchain

Award Asia wurden von S BLOCK mitveranstaltet. Die schnell wachsende

Plattform für digitales Assetmanagement S BLOCK wurde für die

Blockchain-Branche entwickelt. Diese rasant wachsende Plattform soll

das digitale Finanzökosystem unterstützen und zum Ende 2019

kommerzialisiert werden. Der Slogan von S BLOCK lautet "Unleash your

digital assets" (Wir entfesseln Ihre digitalen Assets). Darüber

hinaus bietet die Plattform Investoren Zugriff sowohl auf die

wichtigsten Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) als

auch auf Nischen-Kryptowährungen, um den Marktzugang für Investoren

demokratischer zu gestalten. Mit seiner außergewöhnlichen

Unternehmenskultur und führender Technikerfahrung steht S BLOCK in

den Startlöchern, um zum Marktführer der Blockchain-Branche zu

werden.



WBF Singapore hat die wichtigsten Institutionen wie EY, PwC, R3,

Lenovo, Huawei, Dubai Blockchain Centre und andere zusammengeführt,

damit sie ihre Meinungen und Projekte einer allgemeinen

Öffentlichkeit präsentieren können. Es wurden Trendthemen wie

RegTech, Compliance und Emerging Technologies diskutiert. Bedeutende

Redner teilten ihre exklusiven Insiderkenntnisse zu internationalen

Richtlinien und den Vorteilen der Blockchain, zu den neuesten Trends

und zur Zukunft von Blockchain. WBF Singapore versammelte alle

Praktiker und Enthusiasten der Blockchain-Technologie auf dieser

Veranstaltung. Viele der klügsten Köpfe Asiens bereicherten die

Blockchain-Branche mit innovativen Ideen, High-End-Technologien und

präzisen Analysen.



Zahlreiche berühmte Vertreter und Branchenexperten trafen sich, um

die neuesten Branchentrends zu diskutieren, innovative Projekte

anzustoßen, potenzielle Branchenkunden zu erkunden und eine globale

Verteilung auf der Weltkarte der Verschlüsselungswirtschaft zu

erzielen. Besonders gespannt erwarteten die Teilnehmer den Auftritt

von S BLOCK beim Forum. Die Blockchain-Technologie gewinnt mehr und

mehr allgemeine Anerkennung und der Kryptowährungsmarkt muss

langfristig immer weniger angepasst werden. So kann S BLOCK seine

Stärken weiterhin nutzen, um die Branche intern und nach außen hin zu

stärken. Auch weiterhin wird S BLOCK intensiv mit den Führungskräften

des Gründungsteams zusammenarbeiten, eine exzellente

Unternehmenskultur pflegen und führende Technikerfahrungen

einbringen.



SBLOCK FOUNDATION PTE. LTD

Jennifer Bialek

contacts@sblock.com

www.sblock.com



Originaltext: S BLOCK

Pressekontakt:

Eric Yu

+86-13764548932

ericyu@7pal.com