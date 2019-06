Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Handelsstreit lastet auf Wirtschaftsstimmung der Eurozone

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Juni deutlich eingetrübt. Die anhaltenden Handelsstreitigkeiten und der jüngste Konjunkturabschwung in der Welt lasten auf der Stimmung. In den vergangenen 18 Monaten haben sich die Exporte der Eurozone deutlich abgeschwächt. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung fiel auf 103,3 Punkte von 105,2 im Vormonat. Das ist der tiefste Stand seit August 2016.

Eurozone-Geschäftsklima sinkt im Juni

Das Geschäftsklima in der Eurozone hat sich im Juni im Vergleich zum Vormonat eingetrübt. Wie die Europäische Kommission berichtete, fiel der entsprechende Index auf plus 0,17 Punkte von plus 0,30 im Mai. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von plus 0,29 Zähler erwartet.

BDI: Exportindustrie braucht G20-Einigung zur WTO-Reform

Die deutsche Industrie hat an die Staats- und Regierungschefs der G20 appelliert, beim Treffen in Japan konkrete Vorschläge zur Reform der Welthandelsorganisation WTO auszusenden. Der Bundesverband der Deutschen Industrie mahnte, dass wegen schlechterer Aussichten für die Weltwirtschaft und einer deutlichen Zunahme weltweiter Handelskonflikte die vernetzte Wirtschaft wieder mehr Planungssicherheit brauche.

Statistisches Bundesamt: Erwerbsbevölkerung schrumpft deutlich

Ohne massive Zuwanderung wird die erwerbsfähige Bevölkerung in Deutschland weiter deutlich schrumpfen. Trotz steigender Geburtenrate sinkt die Zahl der erwerbsfähigen Personen um vier bis sechs Millionen bis zum Jahr 2035, wie das Statistische Bundesamt in Berlin mitteilte. Ohne Nettozuwanderung würde sich die Zahl von jetzt 51,8 Millionen sogar um rund neun Millionen Menschen auf dann 42,8 Millionen reduzieren.

IAB: Deutsche Arbeitslosenzahl steigt in nächsten Monaten

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland wird in den nächsten Monaten nach Einschätzung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) steigen. Wie das IAB im Ergebnis seiner monatlichen Umfrage unter den lokalen Arbeitsagenturen mitteilte, sank die Arbeitslosigkeitkomponente des IAB-Arbeitsmarktbarometers um 0,9 Punkte auf 98,3 Punkte und lag damit klar unter der neutralen Marke von 100.

Inflation in Spanien lässt im Juni nach

Der Inflationsdruck in Spanien hat im Juni deutlich nachgelassen. Nach Angaben der Statistikbehörde INE stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) nur noch mit einer Jahresrate von 0,6 Prozent. Im Mai hatte der Wert 0,9 Prozent betragen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für Juni mit einem Rückgang auf 0,8 Prozent gerechnet.

Commerzbank: BVerfG legt Latte für Neuaufnahem QE wohl nicht höher

Die Commerzbank sieht kein besonders hohes Risiko, dass das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) bei seiner Verhandlung über die Rechtmäßigkeit des Staatsanleihekaufprogramms (PSPP) der Europäischen Zentralbank (EZB) die Latte für eine abermalige Erhöhung dieser Bestände (QE) höher legen wird.

China stellt Bedingungen für Beilegung des Handelsstreits - Kreise

Der chinesische Präsident Xi Jinping plant, US-Präsident Donald Trump eine Reihe von Bedingungen zu präsentieren, die die USA erfüllen sollten, bevor Peking bereit ist, die Handelskonfrontation beizulegen. Das wirft die Frage auf, ob die beiden Spitzenpolitiker sich beim G20-Gipfel in Osaka auf eine Wiederaufnahme der Handelsgespräche einigen werden. Zu den Bedingungen zählt, dass die USA ihr Verbot des Verkaufs von US-Technologie an den chinesischen Telekommunikationsgiganten Huawei aufheben, sagten chinesische Beamte.

Irak: Opec diskutiert Szenarien für weitere Fördersenkungen

Der Irak unterstützt eine Verlängerung der Opec-Produktionsbeschränkungen. Der Ölminister des Landes, Thamir Ghadhban, sagte im Vorfeld der Opec-Ministerkonferenz in Wien, auch Szenarien für weitere Fördersenkungen würden diskutiert. Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und ihre Verbündeten, die von Russland angeführt werden, treffen sich nächste Woche in Wien.

Lambrecht neue Justizministerin - Steinmeier würdigt Barley zum Abschied

Deutschland hat eine neue Bundesjustizministerin: Die SPD-Abgeordnete Christine Lambrecht trat das Amt am Donnerstagmorgen an. Sie übernehme das Ressort "in herausfordernden Zeiten", sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Übergabe der Ernennungsurkunde. Zugleich würdigte er Lambrechts Vorgängerin Katarina Barley (SPD) als tatkräftige Politikerin.

Scholz verteidigt Grundsteuerreform gegen Kritik

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat die umstrittene Reform der Grundsteuer gegen Kritik aus der Opposition verteidigt. "Es wird einfacher, es wird digitalisierbar und es wird nicht zu einer Erhöhung des Steueraufkommens kommen", erklärte Scholz bei der ersten Lesung des Gesetzes im Bundestag. Die Länder könnten von der gesamtstaatlichen Regel abweichen, allerdings dürfe das nicht zulasten der ärmeren Bundesländer gehen.

Verfassungsschutz warnt vor zunehmender Spionage

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat eine stärkere Cyberabwehr der Sicherheitsbehörden in Deutschland gefordert. "Wir müssen uns wehrfähig machen, wenn es zu einem massiven Angriff auf kritische Infrastruktur kommt", sagte er anlässlich der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2018 in Berlin.

Merkel zeigt erneut Zitteranfall

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Donnerstag erneut einen Zitteranfall erlitten. Bei der Überreichung der Ernennungsurkunde für die neue Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) im Schloss Bellevue stand die CDU-Politikerin neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, als die Kanzlerin am ganzen Körper zu zittern begann. Ein angebotenes Glas Wasser lehnte sie allerdings ab.

Gabriel mahnt SPD zu schneller Entscheidung über Vorsitz

Der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat die Sozialdemokraten vor einer langwierigen Personaldebatte um die Führung der Partei gewarnt und sich gegen eine Kandidatur von Juso-Chef Kevin Kühnert ausgesprochen. Dem Deutschlandfunk sagte Gabriel am Donnerstag, er rate der SPD, bald zu einer Entscheidung über den neuen SPD-Vorsitz zu kommen, denn das Führungsvakuum wirke seltsam.

Medien: Ermittler im Mordfall Lübcke finden Waffen von Stephan E.

Nach dem Mord an dem Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke haben die Ermittler Medienberichten zufolge Waffen des Tatverdächtigen Stephan E. gefunden. Nach dem Geständnis des mutmaßlichen Täters wurden in der Nacht zum Donnerstag mehrere Objekte durchsucht, wie NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung berichteten. Der mutmaßliche Vermittler und der mutmaßliche Verkäufer der Waffen wurden demnach vorläufig festgenommen.

Belgien Juni Verbraucherpreise +1,7% (Mai: +1,9%) gg Vorjahr

Schweden Mai Handelsbilanz Überschuss 8,3 Mrd SEK

Schweden Mai Exporte 136,9 Mrd SEK

Schweden Mai Importe 128,6 Mrd SEK

