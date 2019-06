Das Deutsche Aktieninstitut hat untersucht, welchen Beitrag Aktien in verschiedenen Ländern zur Altersvorsorge leisten. Hierzulande gibt es nach Meinung der Experten dringenden Nachholbedarf.Es ist längst kein Geheimnis mehr: Wer sich bei seiner Altersvorsorge auf die gesetzliche Rentenversicherung verlässt, muss später herbe Einschnitte in seinem Lebensstandard hinnehmen. Denn das Rentensystem steht angesichts der sinkenden Zahl von Beitragszahlern auf der einen einer wachsenden Gruppe von Ruheständlern auf der anderen Seite vor großen Herausforderungen. Die Folge: Die Rentenbeiträge steigen kontinuierlich, gleichzeitig sinkt aber das Rentenniveau. Die Lösung dieser demografisch bedingten Entwicklung - brüchige Berufsbiografien und kleine Gehälter außen vor gelassen - sehen Experten schon lange in der privaten Altersvorsorge. Beim Deutschen Aktieninstitut (DAI) zielt man hierbei naturgemäß auf die Stärkung von Aktien als Bestandteile der kapitalgedeckten Altersvorsorge ab. Aktien werden dabei als Ansparvariante in Ergänzung zum herkömmlichen Umlageverfahren propagiert.

