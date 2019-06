Zürich (ots) - Qualifizierte Stellensuchende gibt es im Grossraum

Zürich nicht mehr genug. Zuziehenden Mitarbeitenden kann man für

einen harmonischen Start in Zürich, eine komfortable, zentral

gelegene möblierte Wohnung von PABS anbieten. Die Auswahl findet man

unter http://www.pabs.ch "Wohnungssuche" und diese Wohnungen sind

qualitativ führend und einfach minutenschnell buchbar. Es lohnt sich

den Komfort, die Qualität und die Preise der verschiedenen

Unterkunfts-Möglichkeiten zu vergleichen. Die möblierten

Mietwohnungen von PABS in Zürich überzeugen mit Komfort- und

Preis-Vorteilen.



asap-geprüfte Angebote von PABS mit Komfort-, Qualitäts- und

Preis-Vorteilen:



- Wichtige Komfort- und Kosten-Vorteile im Vergleich zu einem

Hotel-Aufenthalt. Deutlich günstiger bei der Unterkunft und bei

der Verpflegung (dank eigener Küche)

- Heimelige Unterkunft für PartnerIn und Kinder

- Schöne und zentrale Lagen nahe ZVV (Tram-, Bus-, S-Bahn-Netz)

- Moderne komfortable Einrichtungen

- Beste Instandhaltung und Pflege

- Knapp kalkulierte All-inklusive-Mieten

- Vollservice-Leistungen von A bis Z

- Zeitsparende persönliche Beratung und Betreuung durch die

geschäftsführenden Partner.



PABS ist asap-zertifiziert und bietet garantiert hervorragenden

Komfort, guten Zustand der Wohnungen, führende Wohnqualität,

Gesundheit, Sicherheit, All-inklusive Miete und erstklassigen

Dienstleistungen.



Die Angebote für möblierte Wohnungen in Zürich findet man im

Internet unter http://www.pabs.ch "Wohnungssuche".



Für das PABS-Team steht die Zufriedenheit Ihrer Kunden an erster

Stelle.



