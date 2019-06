Ford spart radikal, um wieder profitabel zu werden. 12.000 Arbeitsplätze sollen in Europa gestrichen werden, mehrere Werke werden geschlossen.

Der unter Kostendruck geratene Autobauer Ford setzt in Europa zum Kahlschlag an. 12.000 Arbeitsplätze und sechs Fabriken werden bis Ende kommenden Jahres gestrichen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. In drei Werken in Russland werde der Betrieb eingestellt, in Frankreich und im britischen Wales würden Fabriken geschlossen. Im deutschen Saarlouis und im spanischen Valencia seien Schichten gestrichen worden.

Ende März hatte Ford bereits angekündigt, die Produktion des Minivans C-Max im Werk Saarlouis zum Sommer vollständig aufzugeben. Etwa 1700 Beschäftigte sollen dadurch ihren Arbeitsplatz verlieren: rund 700 Mitarbeiter aus der Stammbelegschaft ...

