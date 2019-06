=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen Wien - * Expansionsprojekt erfolgreich abgeschlossen * Polnisches Werk in Belchatów ist nun größter Mixing-Standort der Semperit Gruppe * Rund 17 Mio. EUR flossen seit 2016 in den Ausbau des Mischbetriebs * Eigenmischungen als wesentlicher Qualitätsfaktor mit Kostenvorteilen, Zulieferung von Gummimischungen an Dritte wird evaluiert Wien, Österreich / Belchatów, Polen, 27. Juni 2019 - Mit 5 Mixing-Linien und einer Kapazität von 75.000 Tonnen pro Jahr ist das polnische Werk in Belchatów nach Fertigstellung des jüngsten Expansionsprojektes der größte Mixing-Standort in der Semperit Gruppe. Rund 17 Mio. EUR wurden in den vergangenen drei Jahren in die Errichtung des "Mixer 5" investiert. Mit der neuen Mixing-Linie können 30.000 Tonnen Gummimischungen pro Jahr produziert werden, die Mixing-Kapazitäten am Standort steigen in Summe um 67 Prozent. "Die Eigenproduktion von Gummimischungen ist ein strategischer Schlüsselbereich für die Semperit Gruppe, der zu künftigem Wachstum beitragen soll. Daher haben wir in den Ausbau unserer Kapazitäten investiert und evaluieren derzeit auch die Belieferung anderer Unternehmen aus unserem Mischbetrieb", sagt Dr. Martin Füllenbach, Vorsitzender des Vorstands der Semperit AG Holding. Die Semperit Gruppe hat einen hohen Bedarf an maßgeschneiderten Gummimischungen; Inhouse Mixing ist daher unverzichtbar und ermöglicht eine umfassende Qualitätskontrolle auf allen Produktionsstufen. Darüber hinaus führt das langjährige unternehmensinterne Know-how im Bereich Mixing zu klaren Kostenvorteilen im hohen sechsstelligen Bereich pro Jahr. Die Mixing Aktivitäten der Semperit Gruppe in Europa sind an den Standorten Wimpassing/Österreich, Odry/Tschechien, Hückelhoven/Deutschland und Belchatów/ Polen gebündelt. Vom polnischen Sempertrans-Standort aus wird auch Semperform Profiles in Deggendorf/Deutschland für die Produktion von Fensterprofilen beliefert. Rückfragehinweis: Monika Riedel Director Group Communications & Sustainability +43 676 8715 8620 monika.riedel@semperitgroup.com Agnes Springer Investor Relations +43 676 8715 8213 agnes.springer@semperitgroup.com www.semperitgroup.com Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/15/5/10325249/0/2019-06-27_Semperit_Presseinformation_Erweiterung_Mixing_Aktivitäten_Polen.pdf Bilder zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/images/15/5/10325249/Semperit_Expansion_Mixer_Activities_Poland.JPG

