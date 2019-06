Dow Jones - Fahrplanänderung

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average präsentierte sich in den vergangenen Tagen schwach. Das Schwergewicht Boeing steht vorbörslich erneut unter Druck. Vom ursprünglichen Fahrplan einer flachen Konsolidierung auf hohem Niveau wird nun abgewichen.

Wenngleich der formal höher angesetzte Stopp bei 26.415 Punkten noch intakt ist, mahnt der steigende Verkaufsdruck zur Vorsicht. Ein Umweg über die Unterstützung bei 26.400 Punkten wird nunmehr präferiert. Dort müssen die Käufer zeigen, was sie noch an Kraft besitzen. Bleiben Gegenbewegungen aus, wäre auch ein Rücklauf in Richtung des EMA50 im Tageschart bei aktuell gut 26.000 Punkten denkbar. Der weiter gefasste Stopp für Longs verbleibt bei 25.957 Punkten.

Widerstände lassen sich bei 26.602 und 26.695 Punkten ausmachen. Erst wenn der Index diese zurückerobert, könnte das Allzeithoch bei 26.952 Punkten wieder ein Thema werden. Für mittel- bis langfristige Kaufsignale muss der Index diese starke Barriere aus dem Markt nehmen.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 02.04.2019 - 26.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2014 - 26.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HX7S40 45,76 21.350,00 5,13 28.06.2019 Dow Jones Index HX7RRM 29,94 23.150,00 7,88 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.06.2019; 14:28 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HX81HB 29,74 29.900,00 7,78 28.06.2019 DowJones Index HX7R4H 13,91 28.100,00 16,44 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.06.2019; 14:30 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Turbo Classic-Produkte finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf den Dow Jones Industrial Average Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte .

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Dow Jones - Fahrplanänderung erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).