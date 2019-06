Capcora platziert Grundstück für innerstädtisches Wohn- und Gewerbeprojekt in Nordrhein-Westfalen DGAP-News: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Immobilien Capcora platziert Grundstück für innerstädtisches Wohn- und Gewerbeprojekt in Nordrhein-Westfalen 27.06.2019 / 15:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Das auf Real Assets spezialisierte Beratungshaus Capcora, Frankfurt am Main, hat ein Grundstück in Viersen, Nordrhein-Westfalen mit genehmigter Bauvoranfrage platziert. Aufgabenstellung für Capcora war die Platzierung eines unbebauten Grundstückes mit Planungsrecht bei einem Erwerber, der die bisher erreichte Wertschöpfung bei der Kaufpreisbemessung wertschätzt. Capcora konnte aufgrund bisheriger Erfahrungen und einem ausgesprochen breiten Netzwerk bereits im Vorfeld der Vermarktung eine geeignete Käuferzielgruppe, die hier aus Projektentwicklern und Family Offices bestand, für dieses Projektstadium ermitteln. Somit konnte Capcora entscheidend zur Transaktionssicherheit beitragen und der Kaufpreis orientierte sich an der geplanten Wertschöpfung des Projektes bis zur Vermarktung der fertiggestellten Wohn-/ Nutzfläche. "Wir freuen uns, dass wir für dieses Grundstück, oder nennen wir es besser Projekt, schnell einen geeigneten Investor aus unserem Netzwerk gefunden haben. Zudem konnten wir unseren Mandanten bis zum Abschluss des Kaufvertrages bei den Schnittstellen und Übergabemodalitäten des Projektes erfolgreich beraten", so Christian von Olnhausen, Geschäftsführer bei Capcora und verantwortlich für den Immobilienbereich. Über Capcora: Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative Finanzierungsquellen. www.capcora.com 27.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 832263 27.06.2019 AXC0188 2019-06-27/15:01