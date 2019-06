Was Italien mit meinen Zinsen zu tun hat und warum sich Ausdauer lohnt, habe ich an der Börse Frankfurt erfahren.

Kolumne Tina Zeinlinger

Ich hasse es, mich dumm zu fühlen. Nimmt mich ein Kapitalmarktanalyst ernst, wenn ich von meinen Minisparsummen erzähle? Verstehe ich die Tipps eines Börsenstrategen überhaupt? Oder sollte ich am besten schnell wieder aus Frankfurt verschwinden, um meine Karriere als angehende Wirtschaftsjournalistin nicht zu gefährden? Ich bin geblieben - und habe gelernt, dass auch Banker Humor haben. An der alten Börse habe ich unter anderem Robert Halver von der Baader Bank getroffen. "Dein Sparbuch ist so attraktiv wie Fußpilz" - eine überraschend klare Aussage. Aber wer garantiert mir, dass wir in zehn Jahren noch immer bei 0,01 Prozent ...

