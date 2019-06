US-Staatsanleihen haben am Donnerstag zu Handelsbeginn Kursgewinne verzeichnet. Am Markt wurde auf die zunehmende Unsicherheit vor dem G20-Gipfel am kommenden Wochenende verwiesen.

Am Rande des Gipfels treffen sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping. Sie wollen über den seit Monaten tobenden Wirtschaftsstreit zwischen den Ländern sprechen. Eine Annäherung gilt nicht als unmöglich, jedoch als schwierig. Die Differenzen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt sind tiefgehend und weitreichend.

Neue Konjunkturdaten aus den USA bewegten die Anleihekurse kaum. Das robuste Wirtschaftswachstum zum Jahresauftakt wurde bestätigt. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator für den Arbeitsmarkt, stiegen etwas stärker als erwartet. Die Lage am Jobmarkt bleibt jedoch außergewöhnlich gut.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 99 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,74 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten um 2/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,77 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 6/32 Punkte auf 103 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,02 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 15/32 Punkte auf 106 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,54 Prozent./bgf/elm/he

