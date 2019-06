Der Verpackungsspezialist auf Alu- und Kunststoffbasis sammelt 185 Mio. CHF (!) in Zürich ein, wovon der überwiegende Teil (150 Mio. CHF) in der Kasse bleibt. Großaktionär MONTANA TECH peilt einen Streubesitz von 46,4 % an. Das ergibt eine Börsenkapitalisierung von knapp über 400 Mio. CHF für ein Umsatzziel in diesem Jahr von etwa 210 bis 220 Mio. € (Österreich). Die Konditionen sind akzeptabel und rechtfertigen eine Teilnahme, weil das Geld für neue Investitionen verwendet werden soll. Wird es ein zweiter Renner aus dem gleichem Haus?



Die Schwester VARTA startete im Oktober 2017 mit einem Streubesitz von 35,8 % und erreichte bis heute über 130 % Kursgewinn. Das geht uns etwas zu weit, obwohl die Ergebnisse überzeugen. Der Kernumsatz in Mikrobatterien und stationären Speicherlösungen wird inklusive der Akquisitionen, die gerade eingebaut werden, um die 600 Mio. € Gruppenumsatz anpeilen (Schätzung). Marktwert aber inzwischen über 1,7 Mrd. €, worin eine Korrektur als Anpassung von etwa 20 % anzunehmen ist. Wer die VARTA-Story mitspielte, macht deshalb zur Hälfte Kasseund verwendet dies für die Zeichnung für den Wert ALUFLEXPACK.



