- Die Abkommen zeigen das Engagement von Saudi Aramco für die Energiesicherheit und -entwicklung Südkoreas.



- Die Abkommen betreffen Schiffbau, Motorenfertigung, Raffination, Petrochemie sowie Rohölversorgung, -verkauf und -lagerung.



Seoul (ots/PRNewswire) - Saudi Aramco und seine Tochtergesellschaften unterzeichneten 12 Abkommen mit großen südkoreanischen Unternehmen, um ihre Beziehungen zu Südkorea zu stärken, ihre internationalen Aktivitäten auszuweiten und die Energiesicherheit der Region mit der Ausweitung der arabischen Rohölversorgung auf die asiatischen Märkte zu unterstützen.



Der Präsident und CEO von Saudi Aramco, Amin H. Nasser, gab folgenden Kommentar zu den Abkommen ab: "Noch vor wenigen Jahrzehnten spielten koreanische Unternehmen eine entscheidende Rolle bei der vorgelagerten Offshore-Wachstumsentwicklung von Saudi Aramco. Seitdem sind sie auf andere Sektoren übergegangen, die der Diversifikationsstrategie von Saudi Aramco entsprechen. Die heutigen Abkommen markieren eine neue Ära der Zusammenarbeit mit unseren koreanischen Partnern, die eine immer wichtigere Rolle in unserer Strategie spielen werden, die darauf ausgerichtet ist, neue Initiativen zu nutzen. Dazu gehören die langfristige Energieversorgung, die maritime und Infrastrukturentwicklung sowie bahnbrechende Forschung und Entwicklung in der Automobilindustrie in allen Sektoren, vom Rohöl über Chemikalien bis hin zu den Nichtmetallen."



Die Abkommen sind Teil der langfristigen nachgelagerten Wachstums- und Diversifizierungsstrategie von Saudi Aramco und wurden mit folgenden südkoreanischen Unternehmen unterzeichnet:



Hyundai Heavy Industries (HHI)



l Eine Vereinbarung zwischen Saudi Aramco, Hyundai Heavy Industries (HHI) und der Saudi Arabian Industrial Investments Company (Dussur). Mit der Vereinbarung wird ein Joint Venture (JV) für ein erstklassiges Triebwerksfertigungs- und Nachverkaufswerk in Saudi-Arabien gegründet. Im Rahmen der Partnerschaft wird Saudi Aramco 55 % des JV besitzen, während HHI und Dussur 30 % bzw. 15 % besitzen werden.



l Eine Absichtserklärung zwischen Saudi Aramco und HHI, dass die bisherige Zusammenarbeit auf die Entwicklung von Schiffsbau, Triebwerksfertigung, Raffination und Petrochemie ausgeweitet werden soll.



l Eine Vereinbarung zwischen Saudi Aramco und HHI zur Erhöhung des HHI-Eigenkapitalanteils an der International Maritime Industries (IMI) von 10 % auf 20 %.



l Eine Absichtserklärung zwischen HHI, Bahri und IMI (Joint Venture zwischen Saudi Aramco, HHI, Lamprell, Bahri), die den Schiffbau und den Transport als potenzielle Kooperationsbereiche abdeckt.



l Eine Absichtserklärung zwischen HHI und IMI, um Geschäftsmöglichkeiten im Schiffbau zu erkunden.



Hyundai Oilbank



l Eine Vereinbarung über den Verkauf von Rohöl zwischen Saudi Aramco und Hyundai Oilbank für Saudi Aramco, um arabisches Rohöl an Hyundai Oilbank zu liefern.



l Aramco Trading Company unterzeichnete eine Rohölvereinbarung zur Lieferung von nicht-arabischem Rohöl an Hyundai Oilbank.



Hyundai Motor Group



l Eine Absichtserklärung zwischen Saudi Aramco und Hyundai Motor Company wird die Gurndlage für eine strategische Zusammenarbeit zur Beschleunigung der Expansion des Wasserstoffökosystems in den saudi-arabischen und südkoreanischen Märkten und zur Erkundung des Einsatzes von fortschrittlichen nichtmetallischen Materialien in verschiedenen Bereichen, einschließlich der Automobilindustrie, schaffen.



Korea National Oil Corporation



l Eine Absichtserklärung zwischen Saudi Aramco und Korea National Oil Corporation, das es Saudi Aramco ermöglichen wird, das Potenzial der Rohöllagerung in Südkorea zu erkunden, um seine Marketing- und Lieferaktivitäten zu ergänzen.



Hyosung



l Eine Absichtserklärung mit der Hyosung Group zum Bau einer Produktionsstätte für Kohlenstofffasern in Saudi-Arabien. Diese Absichtserklärung wird auch eine Plattform für die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen in der Forschung und Entwicklung und dem Einsatz der Kohlenstofffasertechnologie bereitstellen.



GS Holdings



l Eine Absichtserklärung zwischen Saudi Aramco und GS Holdings, die darauf abzielt, spezifische Investitionsmöglichkeiten im Königreich Saudi-Arabien zu identifizieren.



Daelim Industrie



l Daelim Industrial Saudi Aramco und Daelim Industrial arbeiten an petrochemischen Projekten zusammen und unterzeichnen eine neue Absichtserklärung, um die Zusammenarbeit an chemischen Produkten mit Mehrwert im Königreich zu fördern.



Über Saudi Aramco



Saudi Aramco gilt als weltweit führendes integriertes Energie- und Chemieunternehmen. Wir lassen uns von unserer grundlegenden Überzeugung leiten, dass Energie als Chance zu verstehen ist. Unser globales Team ist bestrebt, bei allem, was es tut, positiv Einfluss zu nehmen - angefangen bei der Produktion von nahezu jedem achten Barrel des weltweit gelieferten Rohöls bis hin zur Entwicklung neuer Energietechnologien. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Ressourcen zuverlässiger, nachhaltiger und nützlicher zu machen. Dies trägt zur Stabilität und zu einem langfristigen Wachstum weltweit bei. www.saudiaramco.com



@Saudi_Aramco (https://twitter.com/saudi_aramco?lang=en)



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/929275/Saudi_Aramco_and_HHIH.jpg



Logo- https://mma.prnewswire.com/media/810984/Saudi_Aramco_Logo.jpg



OTS: Saudi Aramco newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132904 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132904.rss2



Pressekontakt: international.media@aramco.com | +966-13-8736992 Herr Oliver Tabbert E-Mail: international.media@aramco.com