FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemieriese BASF wird im Zuge seiner geplanten organisatorischen Neuausrichtung in den nächsten zweieinhalb Jahren weltweit insgesamt rund 6.000 Stellen abbauen. Das sind etwa 5 Prozent der weltweiten Belegschaft. Die Arbeitsplätze fallen unter anderem in der Verwaltung, in Serviceeinheiten und den Unternehmensbereichen weg, heißt es in einer Mitteilung von BASF.

Vorstandschef Martin Brudermüller hatte im vergangenen Herbst angekündigt, die Strukturen des Konzerns besser auf die Kundenbedürfnisse ausrichten zu wollen. Mit einem Spar- und Effizienzprogramm soll der Gewinn ab 2022 um 2 Milliarden Euro gesteigert werden. Von dem Stellenabbau verspricht sich BASF Einsparungen von 300 Millionen Euro.

Ende März beschäftigte der Konzern gut 121.000 Mitarbeiter.

June 27, 2019

