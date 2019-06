Wien (www.fondscheck.de) - In der Asset-Management-Branche wurde bereits darüber spekuliert, jetzt ist es offiziell: Carmignac hat die beiden ehemaligen Edmond-de-Rothschild-AM-Fondsmanager Eliezer Ben Zimra und Guillaume Rigeade als Co-Fondsmanager des eine Milliarde Euro schweren Multi-Asset-Fonds Carmignac Portfolio Capital Plus (ISIN LU0336084032/ WKN A0M9A2) eingestellt, so die Experten von "FONDS professionell". ...

