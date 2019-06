Monument Re hat heute den Abschluss der Übernahme von Nordben Life and Pension Insurance Co. Limited ("Nordben") von der BenCo Insurance Holding B.V. bekanntgegeben, nachdem die Guernsey Financial Services Commission ("GFSC") die behördliche Genehmigung erteilt hatte.

Manfred Maske, CEO der Monument Re Group, sagte: "Der Abschluss dieser Transaktion bringt die Monument Group in eine gute Position für die Umsetzung ihrer Strategie in den Kronbesitzungen."

Über Nordben

Nordben, ein in Guernsey ansässiges Unternehmen, ist für die Ausführung langfristiger und allgemeiner Versicherungsgeschäfte lizenziert, einschließlich inländischer Geschäfte, und unterliegt den Vorschriften der Guernsey Financial Services Commission. Nordben war seit Anfang 2016 für alle neuen Geschäfte geschlossen.

Über Monument Re

Monument Re Limited ("Monument Re") steht als Klasse-E-Rückversicherer und Holdinggesellschaft unter der Gruppenaufsicht der Bermuda Monetary Authority. Der Rückversicherer Monument Re mit Sitz in Bermuda ist als einlagenintensives Rückversicherungsunternehmen und Aufkäufer vorwiegend in Europa tätig.

Die Unternehmensgruppe ist in Bermuda, Irland, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und jetzt auch in Guernsey präsent.

Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie bitte www.monumentregroup.com oder wenden Sie sich an Manfred Maske, CEO, info@monumentregroup.com, +1 (441) 400-9300.

