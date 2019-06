Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Burlington, Ontario, Vancouver, British Columbia (pta045/27.06.2019/16:00) - Rapid Dose Therapeutics Corp. ("RDT") und Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAA) (das "Unternehmen") haben heute bekannt gegeben, dass sie den Umfang ihrer Vereinbarung (die "Vereinbarung") erweitert haben. Zukünftig wird Chemesis der Gold Vendor Status, mit dem das Unternehmen RDT's innovative und proprietäre QuickStrip-Verabreichungstechnologie für den medizinischen Cannabismarkt lizenzieren, herstellen, vertreiben und verkaufen darf, auch für Michigan, USA, verliehen.



"Unser Ziel ist es, US-amerikanischen Verbrauchern für den medizinischen und freizeitlichen Cannabis-Konsum eine rauchfreie Alternative anzubieten", sagte Mark Upsdell, CEO von RDT. "RDT wird seine stra-tegischen globalen Partnerschaften weiter ausbauen und den Marktanteil im Cannabissektor weiter stär-ken. Unsere Vereinbarung mit Chemesis verbessert die Position von QuickStrip als internationale Marke und Verabreichungstechnologie für die Verbraucher in Michigan, während sie gleichzeitig gesundheitliche Vorteile bietet und die Ergebnisse für Patienten verbessert."



Die von RDT entwickelte QuickStrip-Technologie ist ein schnelles, praktisches, präzises, orales, sich schnell auflösendes Arzneimittelabgabesystem, das den Verbrauchern ein Produkt ohne Rauch, ohne Geruch und ohne Stigmatisierung bietet. Chemesis erwartet, dass QuickStrip bis Ende 2019 in Michigan produziert und vertrieben werden wird.



"Michigan ist ein lukrativer und schnell wachsender Markt, in dem wir kürzlich die Zulassung zur Herstel-lung von hochwertigen Cannabisprodukten erhalten haben. Chemesis verfolgt weiterhin einen aggressi-ven Wachstumsansatz, um eine führende Präsenz in den USA beizubehalten ", sagte Edgar Montero, CEO von Chemesis. "Chemesis hat es sich zur Aufgabe gemacht, Patienten und Verbrauchern fortschrittliche Cannabisprodukte und Innovationen anzubieten. Die nun erweiterte Vereinbarung mit RDT wird es uns ermöglichen, die QuickStrip -Technologie auf den Markt in Michigan zu bringen und Patienten ein ein-zigartiges Produkt anzubieten, das eine konsistente und präzise Dosierung liefert".



Im Rahmen der Vereinbarung behält sich Chemesis die Option vor, zukünftig weitere Märkte hinzuzufü-gen, wenn sich die Möglichkeiten in diesen Regionen ergeben.



Über Rapid Dose Therapeutics Rapid Dose Therapeutics, RDT, ist ein kanadisches Medizintechnikunternehmen, das eine innovative und proprietäre Technologie zur Verabreichung von Medikamenten anbietet. Ziel ist es, die Behandlungser-gebnisse und Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Das Hauptprodukt von Rapid Dose Therapeutics ist QuickStrip, ein orales, schnell lösliches Verabreichungssystem für Medikamente. RDT ist fokussiert und engagiert in der klinischen Forschung und Produktentwicklung für die Healthcare-Industrie - für die Verabreichung von Nutrazeutika, Pharmazeutika und Cannabis. Im Bereich Cannabis bietet RDT ein schlüsselfertiges Managed Strip Service Programm an, durch das die von RDT entwickelte QuickStrip Drug Delivery-Technologie von ausgewählten Kunden lizenziert werden kann. Die mengenbasierten Li-zenzverträge von RDT haben hohe wiederkehrende Umsätze zur Folge. Dadurch wird eine rasche Expan-sion in Schwellenländer ermöglicht, was wiederum Mehrwerte für Verbraucher und Investoren zur Folge hat. Rapid Dose Therapeutics ist bestrebt, kontinuierlich innovative Lösungen zu entwickeln, durch die unterschiedliche Marktsegmente und -bedürfnisse adressiert werden.



Weitere Informationen auf www.rapiddose.ca



Medienkontakt für Investoren: Mark Upsdell, CEO Rapid Dose Therapeutics mupsdell@rapid-dose.com Tel.: +1 (416) 477-1052



Ali Mahdavi, Managing Director Managing Director Spinnaker Capital Markets Inc. am@spinnakercmi.com Tel.: +1 (416) 962-3300



Social Media RapidDoseTherapeutics.linkedin RapidDoseTherapeutics.twitter RapidDoseTherapeutics.facebook QuickStrip.instagram



Über Chemesis International Inc. Chemesis International Inc. ist ein vertikal integrierter US-amerikanischer Multi-State-Anbieter mit inter-nationalen Aktivitäten in Puerto Rico und Kolumbien.



Das Unternehmen konzentriert sich auf eine umsichtige Kapitalallokation, um sicherzustellen, dass es beim Eintritt in neue Märkte einen First-Mover-Vorteil erhält und sich durch den Einsatz von Ressourcen in Märkten mit großen Chancen differenziert. Das Unternehmen betreibt ein Portfolio von Marken, die eine große Gemeinschaft von Cannabiskonsumenten ansprechen, wobei der Schwerpunkt auf Qualität und Konsistenz liegt.



Chemesis verfügt sowohl in Puerto Rico als auch in Kalifornien über Anlagen und ist dabei, eine GMP-zertifizierte Anlage in Kolumbien zu erreichten. Chemesis ist in Puerto Rico für den Betrieb mit einer An-baufläche von mehr als 9.000 Quadratmetern und einer Produktionsfläche von mehr als 3.000 Quadrat-metern lizenziert. Das Unternehmen sieht sich gut positioniert, um weitere Lizenzen in wettbewerbsin-tensiven US-Bundesstaaten hinzuzugewinnen und so seine Präsenz auszubauen. Durch diese Strategie kann sichergestellt werden, dass Chemesis seinen First-Mover-Wettbewerbsvorteil beibehalten kann.



Investor Relations: ir@chemesis.com Tel.: +1 (604) 398-3378



Social Media: Chemesis.facebook Chemesis.twitter Chemesis.instagram DesertZen.instagram Jay&SB.instagram



VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN: Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind und keine Aussagen über historische Fakten sind, können als zukunftsgerichtete Aussagen be-trachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden oft durch Begriffe wie "kann", "sollte", "antizipieren", "erwarten", "poten-ziell", "glauben", "beabsichtigen" oder das Negativum dieser Begriffe und ähnlicher Begriffe gekennzeichnet. Aussagen, die zu-kunftsgerichtete Informationen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Lieferung von Produkten unter Verwen-dung der Produktlieferungsmethode QuickStrip, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Vor-hersagen, Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen der RDT hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der ihnen derzeit verfügbaren Informationen für angemessen gehalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, widrigen Branchenereignissen, Marketingkosten, Marktverlusten, zukünfti-gen legislativen und regulatorischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis, Unfähigkeit, ausreichend Kapital aus inter-nen und externen Quellen zu erhalten und/oder Unfähigkeit, ausreichend Kapital zu günstigen Bedingungen zu erhalten, die Cannabisindustrie in Kanada im Allgemeinen, Einkommensteuer- und Regulierungsfragen, die Fähigkeit, ihre Geschäftsstrategien umzusetzen, Wettbewerb, Währungs- und Zinsschwankungen und andere Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich Aussagen über zukunftsgerichtete Informa-tionen, die vom Management zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden, als richtig erweisen, da es keine Garantie dafür geben kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Die tatsächli-chen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich eingeschränkt.



(Ende)



Aussender: Rapid Dose Therapeutics Inc. Adresse: 1121 Walkers Line, ON L7N 2 Burlington Land: Kanada Ansprechpartner: Mark Upsdell Tel.: +1 (416) 477-1020 E-Mail: mupsdell@rapid-dose.com Website: www.rapiddose.ca



ISIN(s): CA75339A1012 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: CSE Canadian Securities Exchange



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1561644000649



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 27, 2019 10:00 ET (14:00 GMT)