Dieser Stromliefervertrag hat eine Laufzeit von 25 Jahren. Es ist einer der größten PPAs in Europa - gemessen am Produktionsvolumen der Photovoltaik-Anlagen. Es sollte nicht das letzte PPA sein, der von der SNCF-Gruppe unterzeichnet wurde.von pv magazine Frankreich SNCF Energie und Voltalia haben einen Stromabnahmevertrag (PPA) für einen Zeitraum von 25 Jahren für drei Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 143 Megawatt unterzeichnet. Zwischen drei und vier Prozent des Stromverbrauchs der Züge von SNCF Mobilités sollen bis 2022 oder 2023 mit dem Solarstrom gedeckt werden. Der Strom wird in drei Photovoltaik-Kraftwerken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...