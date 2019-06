Weil der Deutschen Flugsicherung immer mehr Lotsen fehlen, wächst die Zahl der Verspätungen. Um das Schlimmste zu verhindern, engagiert das Unternehmen jetzt Luftraumüberwacher aus aller Welt.

Es ist selten, dass der Chef der Deutschen Flugsicherung (DFS) Klaus-Dieter Scheuerle Ryanair-Boss Michael O'Leary zumindest teilweise Recht gibt. "Ja, wir haben zu wenig Personal", gesteht der Luftraumüberwacher im Blick auf Vorwürfe des irischen Raubeins, bei der DFS herrsche "pure Inkompetenz in etwas so Einfachem wie Personalplanung."

Doch nun verlässt der Deutsche die Defensive. "Der Mangel ist keineswegs allein unsere Schuld und wir tun dagegen, was wir können", betont Scheuerle.Dazu gehört seit diesem Jahr eine in der Branche durchaus ungewöhnliche Maßnahme: Der Einsatz von Lotsen aus dem Ausland. Um die Lücken zu schließen, hat das Unternehmen Fachkräfte unter anderem in Italien und Australien angeworben. "Und die ersten 36 tun bereits Dienst", so Scheuerle. Sie alle haben dort zuvor bei Flugsicherungen gearbeitet und tun nun nach einer Zusatzausbildung als sogenannte "Ready Entries" Dienst in den vier DFS-Zentren in Bremen, Karlsruhe, Langen und München. Und das ist erst der Anfang. Ein paar Dutzend weitere Auslandslotsen sollen noch folgen.

Dazu kann Scheuerle mit einer weiteren Entlastung rechnen. Aus ...

