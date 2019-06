Köln (ots) - In der heutigen Aufsichtsratssitzung wurde Dirk Iserlohe, alleiniger Vorstand der HONESTIS AG, einstimmig zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Dorint GmbH gewählt. Parallel sind der Kölner Unternehmer Erwin Walter Graebner (Convalor Projektpartner GmbH) und der Fintech-Manager Jörg Diewald (solarisBank AG, Berlin) ab dem 01.08.2019 neue Mitglieder auf der Arbeitgeberseite des zwölfköpfigen Dorint Aufsichtsrates geworden.



"So sind wir noch besser für die erfolgreiche Zukunft des zweitältesten und zweitgrößten deutschen Hotelunternehmens in privater Hand gerüstet", freut sich Dirk Iserlohe über die Verstärkung des Aufsichtsgremiums und über seine Wahl für den Vorsitz. Gemeinsam mit den beiden Dorint Geschäftsführern Karl Heinz Pawlizki (CEO) und Jörg T. Böckeler (COO) werde man den kontrollierten Wachstumskurs der Dorint Hotels & Resorts weiter fortsetzen.



Martin R. Smura ist ab 1. Juli 2019 neuer CEO der Kempinski Hotels und hat daher sein Mandat als Aufsichtsratsvorsitzender der Dorint niedergelegt. Sein Nachfolger, Dirk Iserlohe, dankt dem Weggefährten für die kompetente Unterstützung bei der Neuausrichtung des Unternehmens in den letzten Jahren. Smura habe mit seinem Know-how und seinem Netzwerk maßgeblich zum Erfolg der Dorint GmbH und damit des ganzen Konzerns beigetragen.



Erwin Walter Graebner gehört zu den erfahrensten Hotel- und Immobilien-Investoren in Deutschland. Von seinem Marktüberblick kann die Hotel Gruppe sicher profitieren. Jörg Diewald ist Vorstand der solarisBank AG, Berlin, und wird seine Erfahrungen aus der digitalen Banken- und Finanzierungswelt einbringen. Die solarisBank ist das erste Technologie-Unternehmen mit eigener Banklizenz.



Dirk Iserlohe (54) absolvierte seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Nassauischen Sparkasse in Wiesbaden und war dort ab 1988 mit Schwerpunkt "überregionales Kreditgeschäft für große Unternehmenskunden" zuständig, unter anderem auch für das Emissionshaus Dr. Ebertz & Partner oHG Köln. Nach Abschluss seines berufsbegleitenden BWL-Studiums wurde der Diplomkaufmann Dirk Iserlohe im Jahr 1995 Partner der damaligen Unternehmensgruppe Ebertz & Partner. Seit 1998 ist Iserlohe konstant Mitglied des Dorint Aufsichtsrates. Ende 2016 gründete Dirk Iserlohe mit namhaften Investoren die HONESTIS AG und ist seit Januar 2017 alleiniger Vorstand der Kölner Finanzholding.



OTS: HONESTIS AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134861 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134861.rss2



Pressekontakt: Birgit Borreck Unternehmenskommunikation + Investor Relations HONESTIS AG Aachener Straße 1053 - 55 50858 Köln Fon: + 49 221 48901-51 Mob: + 49 172 2611272 birgit.borreck@honestis.ag www.honestis.ag