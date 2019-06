Vor dem G20-Gipfel am Wochenende hält sich die Kaufbereitschaft der Anleger an der Wall Street weiter in Grenzen. Für etwas positive Stimmung sorgte am Donnerstag immerhin ein Pressebericht, wonach sich die USA und China in ihrem Handelsstreit auf einen "vorläufigen Burgfrieden" geeinigt haben.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte eine Stunde nach Handelsbeginn 0,04 Prozent schwächer bei 26 525,87 Punkten. Ihn belasteten auch negativ aufgenommene Nachrichten von Boeing . Die anderen Indizes schlugen sich etwas besser: Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,40 Prozent auf 2925,40 Punkte und der Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,49 Prozent auf 7664,57 Zähler./gl/he

