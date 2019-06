München (ots) - Frank Beckmann, Koordinator Vorabend: "Ich freue mich auf die längste Staffel 'Wer weiß denn sowas?' bislang und drücke Kai Pflaume und seinem Team die Daumen, dass die Rekordjagd weitergeht!"



In Hamburg laufen die Aufzeichnungen für 150 neue Folgen von "Wer weiß denn sowas?" auf Hochtouren. Moderator Kai Pflaume und die beiden Teamkapitäne Elton und Bernhard Hoëcker gehen mit frischem Elan in die nächste Raterunde und werden sich dank der Unterstützung prominenter Mitspieler erneut einen Kampf um Punkt und Sieg liefern.



Zu sehen sind die neuen Folgen voraussichtlich ab 30. September 2019, immer um 18:00 Uhr im Ersten.



Die letzte Staffel des Vorabendquiz' "Wer weiß denn sowas?", die am 3. Mai 2019 zu Ende ging, war die erfolgreichste seit Sendestart 2015. Durchschnittlich 3,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben bei den werktäglichen Raterunden mitgefiebert, das entspricht einem durchschnittlichen Marktanteil von 17,3 Prozent. Auch bei den jüngeren Zuschauern konnte "Wer weiß denn sowas?" seine Beliebtheit steigern. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte das Format 9,1 Prozent Marktanteil und Spitzenwerte bis zu 12,8 Prozent.



Um die Wartezeit bis zur neuen Staffel zu verkürzen, gibt es am Samstag, 27. Juli 2019, um 20:15 Uhr ein "Wer weiß denn sowas XXL". Erwartet werden unter anderem die Gäste Oliver Welke, Hans-Joachim Heist, Ulrich Tukur und Caroline Peters.



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de