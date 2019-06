Moody's Analytics, ein weltweit tätiger Anbieter von Finanzinformationen, wurde bei den Risk Technology Awards 2019 in sechs Kategorien zum Sieger gekürt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190627005608/de/

Bank ALM System of the Year

Credit Data Provider of the Year

Wholesale Credit Modelling Software of the Year

Enterprise-Wide Stress Testing Product of the Year

IFRS 9 ECL Modelling Solution of the Year

IFRS 9 Enterprise Solution of the Year

"Diese Anerkennung von Risk ist äußerst erfreulich", erklärte Mark Almeida, President von Moody's Analytics. "Unsere Kunden werden mit zahlreichen verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, und Moody's Analytics kann diese mit seiner einzigartigen Kombination von Daten, Modellen, Software und Dienstleistungen bewältigen. Diese Awards veranschaulichen unsere umfangreichen Kompetenzen und Erfolge bei der Lösung der Probleme unserer Kunden."

"Wir gratulieren Moody's Analytics zu seinem starken Auftritt bei den diesjährigen Risk Technology Awards", so Antony Chambers, Herausgeber von Risk. "In sechs Preiskategorien über die Bereiche Finanzen, Rechnungslegung, aufsichtsrechtliche Fragen und Kredite den Spitzenplatz zu belegen, ist eine beispiellose Leistung."

Mit den Risk Technology Awards werden Anbieter gewürdigt, die der Branche insbesondere in den Bereichen ALM, Kredit, Betriebsrisiken und Risikomanagement für Unternehmen behilflich sind. Die Preisträger werden von einer Preisjury ausgewählt, die sich aus Technologienutzern und Redakteuren von Risk.net zusammensetzt.

Diese sechs Anerkennungen verlängern die zunehmende Liste unserer Awards und Branchenanerkennungen.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt die schnellere und bessere Entscheidungsfindung führender Unternehmen mit Tools für Financial Intelligence und Analysen. Unsere tiefgreifende Expertise in Sachen Risiko, umfassenden Informationsressourcen und innovative Technologieanwendung sind unseren Kunden behilflich, sich in einem im Wandel befindlichen Markt souverän zu behaupten. Unsere branchenführenden und preisgekrönten Lösungen mit Recherchen, Daten, Software und Beratungsdiensten sind weithin dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Mit unserem Engagement für Qualität, aufgeschlossenen Ansatz und Fokus auf die Erfüllung der Kundenanforderungen sind wir ein zuverlässiger Partner von Tausenden von Organisationen in der ganzen Welt. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie auf unserer Website oder nehmen Sie auf Twitter und LinkedIn mit uns Verbindung auf.

Moody's Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die für 2018 Umsatzerlöse in Höhe von 4,4 Milliarden US-Dollar berichtete, weltweit rund 13.200 Mitarbeiter beschäftigt und in 42 Ländern präsent ist.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190627005608/de/

Contacts:

JUSTIN BURSZTEIN

Moody's Analytics Communications

001.212.553.1163

justin.bursztein@moodys.com



Moody's Analytics Media Relations



moodysanalytics.com

twitter.com/moodysanalytics

linkedin.com/company/moodysanalytics