20.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürs Land mit Stefanie Germann



Moderation Stefanie Germann



Fenster runter, Fuß aufs Gas - Auto-Poser nerven Anwohner



Auto-Poser lassen ihre Autos gerne klingen wie ein Düsenjet beim Start. Das sorgt bei Anwohner*innen für Dauerstress. In Mannheim geht die Anti-Poser-Einheit der Polizei deshalb rigoros gegen die Krachmacher vor. Ihre Methoden zeigt das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" im SWR Fernsehen am Donnerstag, 27. Juni 2019, von 20:15 bis 21 Uhr.



Arzneimittel nicht lieferbar - auf Kosten unserer Gesundheit?



Viele Schmerzmittel, Antibiotika oder Impfstoffe sind zurzeit nicht lieferbar. Die Folgen sind unter Umständen dramatisch: Ärzte müssen ihre Patient*innen mühsam auf andere Medikamente umstellen und teilweise sogar Operationen verschieben. Die gemeldeten Lieferengpässe haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen: 2014 waren 27 Produkte zeitweise nicht lieferbar, im vergangenen Jahr waren es 264. Wer ist für den Mangel verantwortlich? Liegt es an der Tatsache, dass weltweit nur noch drei Unternehmen die wichtigsten Wirkstoffe herstellen? Oder an den Rabattverträgen der gesetzlichen Krankenkassen, die die Hersteller zur Produktion in Billiglohnländern zwingen? Gast im Studio ist der Gesundheitsökonom Stefan Greß von der Hochschule Fulda.



Vor Ort - beim Arzt



Christian Riethe ist Hausarzt in Bopfingen und behandelt mehr als 200 Patient*innen, deren Medikament zur Blutdrucksenkung plötzlich nicht mehr lieferbar war. Viele hatten große Probleme mit der Umstellung auf ein neues Medikament. Reporterin Alix Koch trifft Patienten, die ihre Bedenken schildern und besucht die Apotheke des Uniklinikums Freiburg. Dort kämpfen die Apotheker mit den Lieferengpässen für Arzneimittel und suchen zum Teil auf der ganzen Welt nach Ersatz.



Begehrte Knolle - auf der Suche nach den verschwundenen Orchideen



Taubergießen, Burladingen, zuletzt Tübingen - an verschiedenen Orten im Land verschwinden seltene, in Baden-Württemberg heimische und streng geschützte Wildorchideen. Zurück bleiben abgetrennte Stängel, frustrierte Naturschützer und offene Fragen. Stammen im Internet gehandelte Orchideenknollen aus den Naturschutzgebieten im Land? Wer steckt dahinter: Orchideenhändler, eine Potenzmittel-Mafia oder Wildschweine?



Kampf gegen Kilos - hilft eine Zuckersteuer?



Vor fünf Jahren wog Susanne Schmidt-Reinisch aus Leinfelden-Echterdingen noch 238 Kilogramm. Mit Hilfe einer Magenverkleinerung und gesunder Ernährung hat sie 150 Kilo abgenommen. Von der Politik fordert sie klare Vorgaben für die Lebensmittelindustrie, etwa eine Zuckersteuer und ein Werbeverbot für Süßigkeiten. Schließlich ist fast jeder sechste Deutsche krankhaft dick.



Häme und Hetze - der Kampf gegen Hasskommentare im Netz



Der Stuttgarter Stadtrat Luigi Pantisano (SÖS Linke Plus) erlebt regelmäßig Beleidigungen und Bedrohungen, sowohl virtuell als auch in der realen Welt. Zwei Mal haben Unbekannte Drohbriefe per Post geschickt. Eine Anzeige bei der Polizei brachte bisher kaum Ergebnisse. Dass es auch anders geht, zeigt die Polizei Heilbronn. Nachdem sie auf Facebook teilweise massiv beschimpft wurde, konnten dank akribischer Ermittlungen 30 Strafbefehle und Geldstrafen in Höhe von insgesamt 47.000 Euro verhängt werden.



"Zur Sache Baden-Württemberg"



Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit Stefanie Germann berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag drei Baden-Württemberger*innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus live über aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.



Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter www.swr.de/kommunikation.



Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge unter www.ARDMediathek.de und www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.



Freitag, 28. Juni 2019 (Woche 26)/27.06.2019



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Der Abgrund in mir



Fast täglich erreichen uns Nachrichten über bestialische Gewaltverbrechen. Wir hören von einem eskalierten Familienstreit, der tödlich endete oder wir lesen etwas über einen sensationsgierigen Gaffer, der ungeniert mit seinem Handy filmt, während ein Unfallopfer im Autowrack um sein Leben kämpft. Die meisten Menschen sind davon überzeugt, dass sie zu solchen Grausamkeiten selbst nie in der Lage wären. Aber oft zeigt sich eine dunkle Seite in uns, mit der wir selbst nie gerechnet hätten. Wir sind völlig überrascht, wie in einer Notsituation nur noch das eigene Überleben zählt.



Abgründe tun sich überall auf. Da ist die aufopferungsvolle Mutter, die ihr Kind qualvoll verhungern lässt, der hilfsbereite Schwiegersohn, der über Jahre das Nachbarskind missbraucht oder die stets zurückhaltende Kollegin, die ihren Liebhaber ersticht. Eifersucht, Hass oder auch Habgier können Gründe sein, warum in uns das Böse zum Vorschein kommt. Häufig aber sind die Motive erstaunlich banal. Nicht immer ist eine grauenvolle Tat von langer Hand geplant und bis in alle Einzelheiten durchdacht. Mal geht es um zu laute Musik in Nachbars Garten, die den Kleingärtner zur Axt greifen lässt. Mal ist es ein politischer Streit in einer Kneipe, der tödlich endet. Oft entspringt das Böse einer Konfliktsituation oder Kränkung, manchmal entsteht es aus Gruppendruck. Gerade labile und autoritätshörige Menschen sind auch für Sekten und Fanatismus besonders anfällig. Zuerst als Mitläufer, später können sie sogar selbst zu Tätern werden.



Was lässt einen Menschen zu einem psychopathischen Serienkiller werden? Ist wirklich jeder zu Taten fähig, die er sich selbst nie zugetraut hätte? Was ist es, was Abgründe in uns hervorholt?



Henry-Oliver Jakobs stammt aus einer alteingesessenen Kiez-Familie, ist in St. Pauli zwischen Zuhältern, Drogen und roher Gewalt aufgewachsen. Und stieg selbst zu einer gefürchteten Milieu-Größe auf. Bis ein Treffen mit zwei Geschäftspartnern mit einem kaltblütigen Mord endete: "Die Tat war geplant. Gefühlt habe ich dabei nichts. Ich habe zuvor schon viele Gewalttaten ausgeübt, dadurch stumpft man immer mehr ab." 19 Jahre saß er hinter Gittern. Heute arbeitet er in der Prävention gegen Jugendkriminalität.



"Die Biografie spielt im Leben späterer Täter eine relativ große Rolle", so die forensische Psychiaterin Dr. Nahlah Saimeh. Sie sitzt eiskalten Psychopathen und brutalen Gewalttätern gegenüber und blickt in den Abgrund ihrer Seelen. Als Gutachterin zahlreicher bekannter Kriminalfälle kennt sie die Gründe, warum Menschen zu brutalen Verbrechern werden. Auch im Fall der Greueltaten im "Horror-Haus von Höxter" gab sie im Prozess ihre Expertise zur Schuldfähigkeit der Täter ab.



Auf äußerst schmerzhafte Weise hat Kerstin Nitschke Abgründe eines Menschen kennengelernt, den sie einmal sehr geliebt hat. Anfangs waren es die ganz großen Gefühle, die sie bewogen, für ihn ihre Heimstadt zu verlassen und zu ihm zu ziehen. Aber schnell zeigte sich: Der vermeintliche Traummann, mit dem sie 20 Jahre zusammenlebte, hatte zwei Gesichter. "Ich habe mit zwei Menschen gelebt: Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Waren wir draußen, war er der liebevollste Mensch, zuhause bekam ich seinen vollen Hass zu spüren."



Henning Taube weiß, wie es sich anfühlt, wenn sich im Innersten unkontrolliert Abgründe auftun und sich im Kopf Dämonen breitmachen. Er leidet an Schizophrenie und kennt extreme seelische Ausnahmezustände. Plötzlich sind da Stimmen, wo keine sind, Wahngedanken verschwimmen mit der Realität, mal hielt er sich schon für Jesus, mal für Satan: "Auf dem Weg lag eine Eisenstange, die habe ich hochgehoben und geschrien: Ich bin Gott, ich habe das Recht zu töten, wenn mein Reich bedroht wird."



Als Gerichtsreporterin hat Gisela Friedrichsen schon in viele menschliche Abgründe mit abartigen Dimensionen geblickt. Seit 30 Jahren sitzt die Journalistin in Gerichtssälen und berichtet über furchtbare Verbrechen wie den Inzest-Fall Josef Fritzl oder den Kannibalen von Rotenburg: "Der Mensch ist zu allem fähig. Das wissen wir nicht erst seit Auschwitz." Fünf Jahre verfolgte sie den NSU-Prozess um Beate Zschäpe, aktuell beschäftigt sie sich mit dem Patienten-Massenmörder Niels Högel.



Die Schützlinge, denen Vera Pein die fehlende Nestwärme gibt, wurden schon früh mit menschlichen Abgründen konfrontiert. Misshandelt, verwahrlost, geschlagen - das sind oft die Schicksale der Kinder, die in die Obhut der Pflegemutter kommen. Mehr als 60 Kinder nahm sie bereits bei sich auf: "Die Kinder kommen oft völlig apathisch, stark unterernährt oder schwer misshandelt zu mir. Es ist immer eine Herausforderung. Jeden Tag aufs Neue."



Stornierung der Änderung von gestern: es wird doch eine neue Folge der Mathias-Richling-Show geben!



23.30 Die Mathias Richling Show



Samstag, 29. Juni 2019 (Woche 27)/27.06.2019



22.20 Talk am See mit Gaby Hauptmann



Folge 8



Autorin und Journalistin Gaby Hauptmann lädt jeden Samstagabend Gäste zum unterhaltsamen SWR Talk nach Konstanz an den Bodensee. In der ehemaligen Stiftskirche St. Johann im Herzen der Altstadt wird besprochen, was den Südwesten in der Woche bewegt hat - von gesellschaftlich relevanten Themen bis hin zum Neuesten vom Boulevard. Im Mittelpunkt stehen dabei die Menschen hinter den Geschichten aus der Region. Ob Prominenz oder normale Leute, die etwas Besonderes erlebt oder geleistet haben: Sie alle sprechen mit Gaby Hauptmann über ihre persönlichen Ansichten und Erfahrungen.



Gaby Hauptmann, geboren 1957 in Trossingen, lebt als freie Journalistin und Autorin in Allensbach am Bodensee. Sie ist eine der erfolgreichsten Autorinnen Deutschlands und hat über zehn Millionen Bücher verkauft. Ihre journalistische Karriere begann sie bei der Zeitung, bevor sie zu den Radioprogrammen des Südwestfunks (SWF) wechselte. Gleichzeitig begann sie beim Fernsehen zu arbeiten, zunächst als Autorin, später auch als Produzentin, Regisseurin und Moderatorin.



Gäste in dieser Woche sind: Michael Schanze. Sänger und Moderator. Seit dem Ende seiner TV-Karriere steht er als erfolgreicher Schauspieler auf der Bühne und schreibt ganz aktuell Kinder Musicals.



Dr. Frauke Bagusche, Meeresbiologin. Sie liebt die Ozeane und sagt, dass Fische sehr wohl miteinander sprechen. Lorenzo Patané, Schauspieler, bekannt aus "Sturm der Liebe". In der Serie spielt er einen Sternekoch. Und auch privat schwingt er gerne den Kochlöffel im eigenen Restaurant in Stuttgart. Petra Leichsenring, Granny-Au pair. Sie hat von China bis Afrika die ganze Welt bereist und kennt die kulturellen Unterschiede in den Erziehungsmethoden. Wolfgang Seljé. Der "Sinatra aus Filderstadt" singt die Welthits seines Idols auf Schwäbisch und feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Bühnenjubiläum.



Sonntag, 30. Juni 2019 (Woche 27)/27.06.2019



Stornierung der Änderung von gestern: es wird doch eine neue Folge der Mathias-Richling-Show geben!



22.30 Die Mathias Richling Show (WH von FR) Erstsendung: 28.06.2019 in SWR/SR



02.40 Die Mathias Richling Show (WH von FR) Erstsendung: 28.06.2019 in SWR/SR



Dienstag, 02. Juli 2019 (Woche 27)/27.06.2019



Stornierung der Änderung von gestern: es wird doch eine neue Folge der Mathias-Richling-Show geben!



00.10 Die Mathias Richling Show (WH von FR)



03.35 Die Mathias Richling Show (WH von FR)



Mittwoch, 03. Juli 2019 (Woche 27)/27.06.2019



11.15 h: nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!



11.15 Planet Wissen



Dem Autoreifen auf der Spur Erstsendung: 20.06.2018 in SWR/SR



Donnerstag, 04. Juli 2019 (Woche 27)/27.06.2019



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten



Moderation: Ariane Binder



Geplante Themen:



"Was geht?" "30 Jahre Die Fantastischen Vier" - ein Film und eine Ausstellung feiern jetzt "Die da": die "Fanta 4" aus Stuttgart!



Skandal: Die AfD und ihre Landtagsanfrage zur Anzahl nichtdeutscher Künstler an staatlichen Bühnen im Land!



Tanzend den Teufel überlisten - der Visionär des zeitgenössischen Tanzes Akram Khan jetzt beim Festival "Colours" in Stuttgart!



Festivalmacher und Dance Company-Leiter Eric Gauthier bringt zum dritten Mal ganz Stuttgart zum Tanzen - möglicherweise auch Moderator Steffen König? Ein kurzes Treffen im Theaterhaus Stuttgart!



Politisch, spannungsreich, aktuell - der Künstler Hiwa K. erhält den "Hector Kunstpreis" der Kunsthalle Mannheim!



Evtl:



Wer bin ich? Wie inszeniere ich mich? "FACE IT! Im Selbstgespräch mit dem Anderen" - jetzt im Kunstmuseum Ravensburg!



Freitag, 05. Juli 2019 (Woche 27)/27.06.2019



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Für meine Überzeugung



Es gibt Menschen, die haben eine unerschütterliche Überzeugung und stehen entschlossen für sie ein. Seien es Werte, Leidenschaft, der feste Glauben an ein höheres Ziel oder ein Ungerechtigkeitsempfinden, dem man etwas entgegensetzen will. Was treibt Menschen dazu, unnachgiebig für ihre Überzeugung zu kämpfen - gegen alle Widerstände und trotz aller Hindernisse?



Manche Menschen tragen eine ganz klare Haltung in sich. Sie setzen sich für das große Ganze ein, streiten zum Beispiel für Menschenrechte oder Umweltschutz. Einfach, weil sie fest davon überzeugt sind, für die richtige Sache zu kämpfen. Andere werden erst durch persönliche Erfahrungen - beispielsweise durch ein erfahrenes Unrecht - zu Kämpfern, die alles dafür tun, damit andere Menschen nicht ebenfalls zu Opfern werden müssen.



Egal, ob aus dem Glauben an eine größere Sache oder entsprungen aus eigenen Erfahrungen: Viele Menschen - gleich, wie jung oder wie alt - setzen sich ein, auch wenn sie Gegenwind erfahren. Dabei zahlen sie nicht selten einen hohen Preis für ihr Engagement. Wie zum Beispiel die Whistleblowerin, die einen Missstand anprangert und dafür ihren Job verliert oder der sozial Engagierte, der darüber sein eigenes Leben, Familie und Freunde vernachlässigt. Doch kann man auch zu verbissen und unnachgiebig für seine Ziele kämpfen? Ist es wichtig, Grenzen zu ziehen und irgendwann eigene Bedürfnisse und eigene Sicherheit wieder über den Kampf für die Überzeugung zu stellen?



Und ist Überzeugung per se etwas Gutes, immer sinnvoll und erstrebenswert? Gibt es nicht auch falsche Überzeugungen und Ideologien, mit denen man sich selbst und anderen Schaden zufügt? Wie schwer fällt es zu erkennen, dass die Überzeugung, die man zeitlebens für die einzig richtige hielt, falsch ist? Und wie gelingt es dann, sich von ihr zu lösen? Wie entstehen Überzeugungen? Was treibt Menschen dazu, für ihre Überzeugung auf die Straße zu gehen, sich stark zu machen? Und wo liegen die Grenzen?



Samstag, 06. Juli 2019 (Woche 28)/27.06.2019



18.15 RP: Landesart Plus



Happy End für den Drachentöter? Rund um die Nibelungen-Festspiele in Worms



Dieses Jahr dreht sich in Worms alles um die Frage: Was wäre wenn? Das Stück "Überwältigung" des Dramatikers Thomas Melle erzählt den Nibelungenstoff neu und fragt dabei, ob die Geschichte nicht auch ganz anders, besser ausgehen könnte. Durch diese Geschichte führt uns der kleine Ortlieb, ein Kind, das sich mit seinem Schicksal nicht abfinden mag und in einer Art Zeitreise versucht, alles zum Guten zu wenden.



"Landesart Plus" ist beim Probenstart dabei, wenn sich alle das erste Mal begegnen, und begleitet die Akteure auf ihrem spannenden Weg zur Premiere. Die Sendung zeigt die ersten Schritte auf der großen Bühne am Dom und einen Blick hinter die Kulissen: die Kostümproben, den Waffenmeister und viele andere Gewerke.



Sonntag, 07. Juli 2019 (Woche 28)/27.06.2019



"Richling und 2084 - Mathias Richling live" am 07.07. um 21.45 Uhr für BW+RP mit VT-UT ausgestrahlt



21.45 (VPS 21.44) BW+RP: Richling und 2084 - Mathias Richling live



"Richling und 2084 - Mathias Richling live" am 07.07. um 21.50 Uhr für SR wird mit VT-UT ausgestrahl



21.50 (VPS 21.49) SR: Richling und 2084 - Mathias Richling live



Donnerstag, 11. Juli 2019 (Woche 28)/27.06.2019



Nachmeldung: Sendung wird MIT VT-UT ausgestrahlt !



18.15 BW: Oma kocht am besten



Indisches Knusperhähnchen und Quarkbombe



Donnerstag, 18. Juli 2019 (Woche 29)/27.06.2019



Nachmeldung: Sendung wird MIT VT-UT ausgestrahlt !



07.30 BW+RP: made in Südwest (WH von MI)



14.30 Mit dem Zug durch Graubünden



Erstsendung: 23.06.2012 in SWR



Freitag, 19. Juli 2019 (Woche 29)/27.06.2019



Nachmeldung: Sendung wird MIT VT-UT ausgestrahlt !



14.30 Mit dem Zug durch Australiens Süden Erstsendung: 19.05.2012 in SWR



Samstag, 20. Juli 2019 (Woche 30)/27.06.2019



Nachmeldung: Sendung wird MIT VT-UT ausgestrahlt !



Tagestipp



22.50 SWR Countdown zur Mondlandung (bis 06.00 Uhr) Der erste Mann auf dem Mond - Der Südwesten erinnert sich



Sonntag, 21. Juli 2019 (Woche 30)/27.06.2019



Nachmeldung: Sendung wird MIT VT-UT ausgestrahlt !



16.30 Der erste Mann auf dem Mond - Der Südwesten erinnert sich (WH von SA) Erstsendung: 20.07.2019 in SWR/SR



Montag, 22. Juli 2019 (Woche 30)/27.06.2019



Nachmeldung: Sendung wird MIT VT-UT ausgestrahlt !



14.30 Mit dem Zug durch den Balkan



Erstsendung: 09.07.2008 in arte



Dienstag, 23. Juli 2019 (Woche 30)/27.06.2019



Nachmeldung: Sendung wird MIT VT-UT ausgestrahlt !



23.00 So lacht der Südwesten



Erstsendung: 12.09.2017 in SWR/SR



Gäste u.a.: Häberle und Pfleiderer



und Otto Schenk



04.25 BW+RP: So lacht der Südwesten (WH) Erstsendung: 12.09.2017 in SWR/SR



Gäste u.a.: Häberle und Pfleiderer



und Otto Schenk



Donnerstag, 25. Juli 2019 (Woche 30)/27.06.2019



Nachmeldung: Sendung wird MIT VT-UT ausgestrahlt !



18.15 (VPS 18.14) BW: Die Rezeptsucherin in Ladenburg



Sonntag, 28. Juli 2019 (Woche 31)/27.06.2019



Nachmeldung: Sendung wird MIT VT-UT ausgestrahlt !



16.30 Unglaublich! Kuriose Höchstleistungen im Südwesten Folge 1/2



18.45 BW: Treffpunkt



Uracher Schäferlauf Bad Urach



Einst wurde es als Zunftversammlung der Schäfer von der Schwäbischen Alb ins Leben gerufen. Heute ist der Schäferlauf in Bad Urach das größte Volks- und Heimatfest der Region. Seit 1723 feiert Bad Urach alle zwei Jahre das traditionsreiche Fest, das auf eine Anordnung des Herzogs Eberhard Ludwig zurückgeht. Bis heute hat sich der Ablauf der Festlichkeiten erhalten: Rund um den Wettkampf junger Schäfersöhne und -töchter findet ein großes Volksfest mit Preishüten und legendärem Schäferlauf um die Schäferkrone mit tausenden Gästen statt. Moderator Rolf Fritz begibt sich auf die Spur der Schäfer und ihrer Geschichte.



Dienstag, 30. Juli 2019 (Woche 31)/27.06.2019



Nachmeldung: Sendung wird MIT VT-UT ausgestrahlt !



23.00 So lacht der Südwesten



Erstsendung: 19.09.2017 in SWR/SR



Gäste u.a.: Albin Braig und Karlheinz Hartmann und Willy Sailer



Donnerstag, 01. August 2019 (Woche 31)/27.06.2019



Nachmeldung: Sendung wird MIT VT-UT ausgestrahlt !



14.30 Mit dem Zug durch Mallorca



Erstsendung: 29.09.2014 in arte



18.15 BW: Die Rezeptsucherin in Böblingen



18.15 RP: Marktfrisch in Koblenz-Ehrenbreitstein Erstsendung: 10.08.2017 in SWR RP



20.15 RP: Land - Liebe - Luft



Hofübergabe mit Hindernissen



Freitag, 02. August 2019 (Woche 31)/27.06.2019



Nachmeldung: Sendung wird MIT VT-UT ausgestrahlt !



07.30 BW+RP: Die Rezeptsucherin (WH von DO)



14.30 Mit dem Zug durch die Türkei



Erstsendung: 09.06.2012 in SWR



23.30 Krause kommt! Gregor Meyle



Wer würde nicht gerne einmal bei einem prominenten Menschen übernachten? Wie leben die Stars, wenn die Kameras aus sind und der Alltag auch bei ihnen einkehrt? Ist ein Leben in und mit der Öffentlichkeit wirklich so spannend und glamourös, wie man es sich vorstellt? Aufgepasst, liebe Promis, denn: "Krause kommt!" diesmal zu Musiker Gregor Meyle, direkt in den Tourbus. In dieser Folge warten zwei ungewöhnliche Tage auf Moderator Pierre M. Krause. Mit Geschenken und vielen Fragen im Gepäck quartiert er sich heute im Tourbus von Gregor Meyle ein. Denn das ist die Heimat des vielbeschäftigten Musikers, wenn er auf Konzert-Tour ist. Wie ist es, mehr als 150 Tage des Jahres im Tourbus zu leben? Gibt es da überhaupt ein Privatleben? Wie reist es sich mit vielen Menschen auf engem Raum?



Genau das möchte Pierre M. Krause heute von Gregor Meyle wissen. Der Musiker lädt ihn auf ein Konzert und in seinen riesigen Tourbus ein. Hier erfährt Pierre die Antworten auf seine Fragen ganz direkt und bekommt sogar eine eigene Koje. Gemeinsam mit dem sympathischen Liedermacher besucht Pierre außerdem das Lokal in Hamburg, das für Gregor zum Me(y)ilenstein wurde. Hier treffen die beiden auf einen alten Freund des Musikers, Tim Mälzer. Danach geht es auf die Reeperbahn und später zum Konzert auf die Bühne des ausverkaufen Docks. Pierre darf assistieren und erlebt hautnah, was die Fans an ihrem Songpoeten so lieben. Von Hamburg führt die Reise nach Kiel, zum nächsten Auftrittsort. Dort schnuppert Pierre noch einmal "Backstage-Luft" und besucht mit Gregor den Kieler Hafen. Leinen los und Bus Ahoi!



Samstag, 03. August 2019 (Woche 32)/27.06.2019



Nachmeldung: Sendung wird MIT VT-UT ausgestrahlt !



16.30 Mit Herz am Herd



Matjes Heringe mit Rote Bete-Carpaccio und Rösti Erstsendung: 03.02.2018 in SR



17.00 Weimar, da will ich hin! mit Michael Friemel Erstsendung: 12.11.2016 in SWR/SR



Tagestipp



21.50 Herzschlag-Momente mit Marc Marshall



"Herzschlag-Momente mit Marc Marshall" mit Gästen aus der Region / 3.8.19, 21:50 Uhr, SWR Fernsehen



Jeder kennt diese besondere Musik, die an ein bewegendes Ereignis im Leben erinnert - dieses eine spezielle Lied, das Erinnerungen wachruft. Zu dem man etwa mit der Liebe des Lebens getanzt hat, bei dem man an einen geliebten Menschen denkt. Für jeden löst die Musik persönliche Gefühle aus - Glück, Freude oder Trauer. Sänger und Entertainer Marc Marshall zeigt in seiner Sendung auf einfühlsame Weise einmal mehr, was Musik bewirken kann. Mit seiner Band lässt er diese einprägsamen Momente erneut aufleben, wenn er den jeweiligen Song mit seiner Band live auf seine ganz besondere Art interpretiert.



Als Gäste begrüßt Marc Marshall unter anderem Vanessa Feller-Jung aus Jockgrim in der Südpfalz. Zur Hochzeit ihres gehörlosen Vaters hat sie zur Überraschung der Hochzeitsgesellschaft einen Song in Gebärdensprache übersetzt. So wollte sie seine Frage beantworten, wie sich Musik anfühlt. Ein weiterer Gast ist Susanne Halder aus Bad Waldsee, die einen unvergesslichen Glücksmoment in den USA erlebt hat und nicht erst seitdem aktiv zur Verständigung zwischen den Menschen beiträgt. Die Heidelbergerin Angelika Jung denkt beim Hören von Herbert Grönemeyer an ihren Herzschlag-Moment. Ihrem kranken Bruder konnte sie in der schwersten Zeit beistehen und ihm seine letzten Wünsche erfüllen. Dafür ist sie sehr dankbar.



04.50 Weimar, da will ich hin! (WH) mit Michael Friemel Erstsendung: 12.11.2016 in SWR/SR



Sonntag, 04. August 2019 (Woche 32)/27.06.2019



Nachmeldung: Sendung wird MIT VT-UT ausgestrahlt !



Tagestipp



16.30 Unglaublich! Kuriose Höchstleistungen im Südwesten Folge 2/2



01.45 So lacht der Südwesten - extra



mit Klaus Birk Erstsendung: 06.10.2015 in SWR/SR Folge 1/3



04.45 So lacht der Südwesten - extra (WH) mit Klaus Birk Erstsendung: 06.10.2015 in SWR/SR Folge 1/3



Dienstag, 06. August 2019 (Woche 32)/27.06.2019



Nachmeldung: Sendung wird MIT VT-UT ausgestrahlt !



14.30 Mit dem Zug durch Korsika



Erstsendung: 18.10.2011 in arte



20.15 MARKTCHECK checkt ... Mey und Alnatura



Schwäbische Unterwäsche - gute Qualität und faire Preise?



Im schwäbischen Albstadt sitzt der Unterwäschehersteller Mey. Er wirbt mit hoher Qualität und fairer nachhaltiger Produktion. Das bezahlt der Kunde mit vergleichsweise hohen Preisen. Doch lohnt sich der Kauf oder gibt es günstigere Alternativen bei gleicher Qualität? "Marktcheck" schickt Unterhosen von Mey und gängigen Konkurrenten zum Waschtest ins Labor. Welche Hose verfärbt oder verdreht sich oder schrumpft? In einer Trampolinhalle testet "Marktcheck" die Sitzfestigkeit von Mey-BHs aus und checkt bei einer Modenschau am Mainzer Rheinstrand, wie das Design beim Publikum ankommt. Altbacken und überteuert oder modern, jung und hochwertig? "Marktcheck" checkt Mey.



Bio nicht gleich bio - kann Alnatura die günstigere Konkurrenz schlagen?



Wie biologisch sind Alnatura-Lebensmittel, wie schneiden sie im Vergleich mit anderen Bio-Marken ab und wie fair ist das Unternehmen? "Marktcheck" prüft Qualität und Nachhaltigkeit von Alnatura und wirft einen Blick hinter die Kulissen der Produktion einer Nuss-Nougat-Creme. Das Verbrauchermagazin verfolgt die Biolebensmittel bis auf die Felder der regionalen Bauern zurück. Der Vergleichstest im Labor und auf der Straße zeigt, ob Biolebensmittel von Alnatura besser abschneiden als die Konkurrenz.



Nachmeldung: Sendung wird MIT VT-UT ausgestrahlt !



23.00 So lacht der Südwesten



Erstsendung: 26.09.2017 in SWR/SR



Gäste u.a.: Willy Reichert und Martina Schwarzmann



03.25 So lacht der Südwesten (WH) Erstsendung: 26.09.2017 in SWR/SR



Gäste u.a.: Willy Reichert und Martina Schwarzmann



Mittwoch, 07. August 2019 (Woche 32)/27.06.2019



Nachmeldung: Sendung wird MIT VT-UT ausgestrahlt !



14.30 Mit dem Zug durch Slowenien



Erstsendung: 09.11.2009 in arte



18.15 BW+RP: made in Südwest



Die Freibad-Macher - Mit Arschbomben zum Erfolg



Im Hochsommer haben Freibäder Konjunktur. Viele Bäder im Südwesten leiden jedoch unter Personalmangel und müssen schließen. Das kleine Mineralfreibad im Oberen Bottwartal hingegen wurde in einer Umfrage zum beliebtesten Bad Deutschlands gewählt. "made in Südwest" begibt sich auf die Suche nach dem Erfolgsrezept der Betreiber. Wie sorgt man täglich dafür, dass die Badegäste Spaß haben und sich erholen? Wie kann sich der kleine Betrieb im Wettbewerb mit der Konkurrenz erfolgreich behaupten?



Welchen Anteil haben die Mitarbeiter*innen des Mineralfreibads, die sicherstellen müssen, dass der Betrieb auch beim Ansturm von bis zu 8.000 Badegästen läuft? Die Schwimmlehrerin Janina König, Bademeisterin Ute Kuttner, die Kioskbetreiberin und der Hausmeisterarbeiten oft an der Belastungsgrenze. Um das Bad attraktiv zu halten, bieten sie verschiedene Events an. Familienfeste, 24-Stunden-Schwimmen und den Höhepunkt der Saison, die Arschbomben-Meisterschaft. Die Reportage begleitet das Freibadpersonal durch die heißesten Tage der Saison und zeigt, was sie bewegt und warum sie trotz allem an ihrem Job hängen.



Donnerstag, 08. August 2019 (Woche 32)/27.06.2019



Nachmeldung: Sendung wird MIT VT-UT ausgestrahlt !



14.30 Mit dem Zug durch Sardinien



Erstsendung: 26.05.2012 in SWR/SR



Freitag, 09. August 2019 (Woche 32)/27.06.2019



Tagestipp



23.30 Krause kommt! Joey Kelly



Wer würde nicht gerne einmal bei einem prominenten Menschen übernachten? Wie leben die Stars, wenn die Kameras aus sind und der Alltag auch bei ihnen einkehrt? Aufgepasst, liebe Promis, denn: Krause kommt! - in dieser Folge zu Allroundtalent Joey Kelly in den Rhein-Sieg-Kreis.



Joey Kelly ist nicht nur Mitglied der Kelly Family, sondern auch Hochleistungssportler und Vater von vier Kindern. Er läuft ohne Nahrung vom Norden Deutschlands bis zur Zugspitze und setzt sich immer wieder neue und scheinbar unmögliche sportliche Ziele. Heute ist auch Pierre M. Krause kein Weg zu weit, um den Ausnahmeathleten auf seinem Hof im Bergischen Land zu besuchen. Dabei werden die Geheimnisse der unzähligen Scheunen gelüftet, die sich auf seinem Grundstück befinden: von alten Kelly-Family Bussen, mit denen sie einst durch die Lande tourten, bis hin zu frühen Schallplatten und Auszeichnungen - es verbergen sich wahre Schätze und spannende Geschichten hinter den Toren.



Zwei Tage lang besucht Pierre M. Krause den ehrgeizigen Athleten und erfährt, was Joey zu Höchstleistungen antreibt, wie sich ein Stockcar fährt und warum er ausgerechnet Till Lindemann von Rammstein seinen Freund nennt. Bei einem gemeinsamen Abendessen mit Schwester Patricia wird der harte Kerl ungewöhnlich emotional und erzählt von seinem Verhältnis zu seinen Geschwistern und den Höhen und Tiefen im Leben der Kelly Family. Der Kult geht weiter - sometimes!



