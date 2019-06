PV-Experten und Branchenführer wie beispielsweise Vikram Solar, Jinko, Longi, und GCL-Si haben sich in Shanghai zu einem Austausch von Markteinblicken auf dem Seminar "2H19 PV Market Outlook and Forecast" getroffen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190627005662/de/

China Quarterly Module Demand (Photo: Business Wire)

Das von PV InfoLink, einem führenden Marktforschungsunternehmen, durchgeführte Seminar behandelte Themen rund um die Solar-PV-Technik wie markt- und produktumfassende Trends, technologische Informationen, Bedeutung des Tracker für nicht subventionierte PV und Richtlinienänderungen, um Prognosen und Lösungen für eine sich schnell ändernde Branche zu entwickeln.

Die weltweite Nachfrage nach PV erfuhr in der ersten Hälfte dieses Jahres ein kontinuierliches Wachstum. Laut den Daten der chinesischen Zollbehörde exportierte das Land zwischen Januar und April dieses Jahres Module mit einer Gesamtleistung von 22,4 GW, was einem Anstieg von 90 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entsprach. Sowohl die USA als auch Europa haben bisher ein nachhaltiges Wachstum verzeichnet. Als einer der weltweit größten PV-Märkte erwartet Indien ebenfalls einen Anstieg bei den Neuinstallationen, wobei in diesem Jahr voraussichtlich neue Anlagen mit einer Gesamtleistung von 10 GW laut Santosh Goyal, General Manager von Vikram Solar, installiert werden.

Fördermaßnahmen haben zudem die Gesamtnachfrage auf den Wachstumsmärkten in die Höhe getrieben. Laut Mars Chang, Analyst von PV InfoLink, wird die weltweite Nachfrage in diesem Jahr die Marke von 116,6 GW erreichen, ein Wachstum von 18,5 gegenüber 2018.

In China gab die Regierung Ende April erste Einblicke in ihre Ziele für die Netzparität. Um sicherzustellen, dass Solarenergie auch ohne Subventionen rentabel bleibt, strebt der Markt jetzt hoch effiziente Module zu niedrigen Preisen an.

Laut Marktanalyst Nini Chen können Mono-Si-Wafer dank ihrer höheren Effizienz in diesem Jahr einen Marktanteil von 62 gewinnen und damit erstmalig den Anteil der Multi-Si-Produkte überholen. Bis zum ersten Halbjahr verzeichnete der Sektor der Solarzellen ebenfalls eine rapide Expansion der PERC-Kapazität aufgrund der steigenden Nachfrage. Laut Prognose von Chef-Analystin Corrine Lin kann die globale PERC-Gesamtkapazität 100 GW bis Ende 2019 deutlich überschreiten.

Diesem Trend folgend haben führende Hersteller in China Module mit 158,75 mm große Full-Square-Wafer gefördert, sodass ihr Marktanteil im zweiten Halbjahr voraussichtlich deutlich ansteigen wird. Laut Analystin Lucy Chen hat China zwischen Januar und April 4 GW an Sondermodulen ausgeliefert, darunter MBB- und HC-Zellen. Außerdem steigt die Zahl der ausgelieferten Bifacial-Module kontinuierlich an. Zur Vorbereitung der PV-Branche auf die Netzparität werden weitere Bestrebungen im Hinblick auf die Entwicklung hoch effizienter Produkte unternommen.

Die schnelle Erweiterung der PERC-Kapazität wird im dritten Quartal zu einer leichten Preissenkung bei PERC-Monomodulen führen. Aufgrund der verzögerten Veröffentlichung der Richtlinie und der Verfügbarkeit günstigerer Module im nächsten Jahr erwartet China zwischen dem 4. Quartal 2019 und 2. Quartal 2020 einen Installationsboom. PV InfoLink prognostiziert daher für China eine etwas geringere Nachfrage in Höhe von 33,6 GW für dieses Jahr, die jedoch im nächsten Jahr auf 50 GW ansteigen dürfte.

Das am 3. Juni durchgeführte Seminar diente als Networking-Plattform für Solarunternehmen, die wertvolle Informationen gewinnen und ihr Wachstum voranzutreiben wollen.

Am Seminar nahmen etwa 140 Vertreter von 60 Unternehmen teil, darunter Hanwha Q Cells, ENGIE, REC und Panasonic.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190627005662/de/

Contacts:

PV InfoLink

Ellie Lee

service@pvinfolink.com

+886912103305