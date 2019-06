Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SPI: S Immo am 27.6. -2,21%, Volumen 161% normaler Tage , IIA: Immofinanz am 27.6. -1,85%, Volumen 113% normaler Tage , VER: Verbund am 27.6. -1,56%, Volumen 43% normaler Tage , SBO: SBO am 27.6. 1,88%, Volumen 80% normaler Tage , ATS: AT&S am 27.6. 2,26%, Volumen 138% normaler Tage , LNZ: Lenzing am 27.6. 2,69%, Volumen 88% normaler Tage , ATX: -0,05% Aktie Symbol SK Perf. Lenzing LNZ 97.450 2.69% AT&S ATS 14.900 2.26% SBO SBO 75.900 1.88% Verbund VER 46.600 ...

