Mainz (ots) - Woche 26/19 Freitag, 28.06.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



6.55 Terra X Goldrausch am Yukon Deutschland/Kanada 2011



7.40 Mythen-Jäger Die geheimnisvolle Goldmine Großbritannien 2014



8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.25 auslandsjournal Deutschland 2019



8.55 Chinas unaufhaltsamer Aufstieg - Die Welt des Xi Jinping China 2018



10.10 Dokumentarfilm in ZDFinfo Operation Yellow Bird Die Geheimdienste und der Tian'anmen-Aufstand



( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Terra X Deutschlands Supergrabungen (2) Deutschland 2012



21.40 ZDF-History Geheime Welten - Expedition in den Untergrund Deutschland 2010



22.25 Das unsichtbare Kairo - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018



23.05 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2014



23.50 Das unsichtbare Venedig - Hinter den Fassaden Großbritannien 2016



0.35 Venedig am Limit - Zwischen Schönheit und Tourismus Deutschland 2017



1.05 Terra X Mammuts - Stars der Eiszeit Deutschland 2014



1.50 Terra X Leben auf dem Vulkan Deutschland 2014



2.35 Der Rhein - Strom der Geschichte



4.00 Extreme der Tiefsee Eisige Abgründe Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121