Zürich/London (awp) - Die in London wegen Insiderhandel verurteilte ehemalige UBS-Compliance-Managerin Fabiana Abdel-Malek und die mitangeklagte Day-Traderin Walid Anis Choucair wurden jeweils zu drei Jahren Haft verurteilt. Das teilte die britische Finanzaufsicht und die Anklägerin in dem Verfahren, die Financial Conduct ...

Den vollständigen Artikel lesen ...