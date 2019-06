Halle (ots) - Neu ist - und hier ist der RAF-Vergleich angebracht -, dass ein Rechtsterrorist nun einen Repräsentanten des Staates hinrichtete. Diese Hinrichtung sendet an die Republik nämlich ein beängstigenderes Signal aus als die NSU-Morde. Sie sendet das Signal aus, dass sich nicht mehr allein Migranten oder Vertreter der "Antifa" fürchten müssen. Es müssen sich alle Repräsentanten dieses Staates fürchten, in erster Linie die schutzlosen auf den unteren Ebenen: Ihr Leben kann in Gefahr sein, wenn sie sich für Flüchtlinge einsetzen oder Rechtsextremisten die Stirn bieten. Diese Erkenntnis setzt sich seit der Mordnacht in den Hinterköpfen tausender Bürgermeister und Stadträte fest. Sie trifft damit die Substanz der Demokratie.



