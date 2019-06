Stuttgart (ots) - Jenseits der Ablehnung Trumps sind die Demokraten gespalten: in einen linken, für mehr Staat eintretenden Parteiflügel und einen gemäßigten Mitte-Flügel um den bisherigen Umfragefavoriten Biden. Die US-Bürger wollen einen Präsidenten, der das Land eint, die politische Selbstlähmung aufhebt und hilft, Amerikas Probleme zu lösen. Die wichtigste Eigenschaft für einen Präsidentschaftskandidaten ist seine Fähigkeit, Trump zu schlagen. Die größte Hypothek wäre ein Kandidat oder eine Kandidatin, die so weit links stehen, dass Wähler in der Mitte nicht glauben, die Demokraten könnten das Land auf einen besseren Weg führen.



