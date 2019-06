2018 hat RWE die operativen Ziele erreicht und die Transaktion mit E.ON vorangetrieben. "Wir bereiten die Integration der Erneuerbaren-Sparten von innogy und E.ON unter dem Dach von RWE vor. Gleichzeitig wollen wir die Profitabilität unseres Geschäfts in der konventionellen Erzeugung stabil halten", so die Marschroute des Managements. Die Übernahme des Geschäfts von E.ON wurde im Februar von der Europäischen Kommission ohne Auflagen genehmigt. Für den Erwerb von 16,7% an E.ON hat das Bundeskartellamt ...

