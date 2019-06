Coloplast startete mit einem soliden Auftaktquartal in das neue Geschäftsjahr. Getrieben von einem stabilen Kerngeschäft in Industrie- und einem starken Wachstum in Schwellenländern legte der Umsatz um 9% auf 4,3 Mrd dkr zu. Der Umsatz mit Stoma- und Kontinenzversorgung, die rund die Hälfte des Gesamtumsatzes ausmachen, nahm um jeweils 8% zu. Absatztreiber Nummer Eins waren wieder die Produkte der SenSura- und Brava-Reihe. SenSura Mio Convex ist mittlerweile in 14 Ländern verfügbar. Aufgrund der ...

