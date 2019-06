Die Nachfrage nach Wassermelonen kommt in Schwung. Denn das Hitzehoch Ulla schubst auch in der aktuellen Woche den Bedarf nach leichter, erfrischender Kost und damit auch das Absatztempo weiter an, heißt es in einer Meldung von Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com Bei Temperaturen jenseits der Marke von 30°C sind Melonen die erste Wahl vieler...

Den vollständigen Artikel lesen ...