Der Ruf der asiatischen Metropole ist unter vermögenden Anlegern angekratzt. Sie fürchten Pekings wachsenden Einfluss - und sehen sich nach Alternativen um.

Eigentlich wollte der Hongkonger Immobilienentwickler Goldin Financial umgerechnet rund 1,4 Milliarden Dollar in ein neues Bauprojekt investieren. Doch einen Tag nach dem ersten Großprotest mit Hunderttausenden Teilnehmern in diesem Juni gegen Chinas wachsenden Einfluss in der früheren britischen Kolonie rief Geschäftsführer Abraham Shek eine Vorstandssitzung ein.

In letzter Minute fiel darin die Entscheidung, den Deal doch noch platzen zu lassen - und dafür eine 3,2-Millionen-Dollar-Strafe zu akzeptieren. Die Gründe für die Entscheidung waren laut Goldin Financial "soziale Widersprüche und wirtschaftliche Instabilität" in Hongkong.

Die wohlhabende Metropole ist seit Jahrzehnten eines der wichtigsten Finanzzentren der Welt. Doch politische Turbulenzen und die Angst vor Interventionen aus Peking kratzen am Ruf der Stadt als sicherer Hafen für Investoren und Vermögende.

Massenproteste gegen ein kontroverses Auslieferungsgesetz, das es ermöglichen sollte, Verdächtige an die Justiz auf dem chinesischen Festland zu überstellen, machten weltweit auf die Gefahr aufmerksam, dass Hongkong immer mehr seine Unabhängigkeit verliert. Das umstrittene Gesetz ist laut Regierungschefin Carrie Lam zwar erst einmal vom Tisch. Doch Verunsicherung bleibt nicht nur bei Aktivisten, sondern auch bei den wohlhabenden Anlegern.

Die schlecht geführten Diskussionen über das Auslieferungsgesetz hätten dem Finanzplatz geschadet, sagt Michael Benz, ein früherer Privatbanker, der heute für die Finanzberatung Synpulse in Hongkong tätig ist. "Die Vertrauenswahrnehmung hat gelitten. Hongkongs größter Wettbewerbsvorteil ist die unabhängige Justiz. Und die scheint in Gefahr zu sein", sagt Benz.

Ähnlich äußert sich Marc Geary, Leiter des Family Offices Major Domus. "Bei den Superreichen beobachten wir seit der Regenschirmbewegung von 2014 den Trend, dass sie ihre Anlagen immer weiter diversifizieren, um politisches Risiko zu vermeiden", sagt er. Die Diskussionen und dann Proteste rund um das Auslieferungsgesetz seien ein "weiterer Katalysator" für seine Klienten, darüber nachzudenken, ob sie ihre "Finanzinfrastruktur" weiter in Hongkong belassen wollen.

Nervöse Banken

Einige denken offenbar nicht mehr nach, sondern handeln bereits. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete Mitte Juni unter Berufung auf Finanzkreise, dass ein ...

