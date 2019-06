Die Gespräche über die Neubesetzung von EU-Spitzenposten kommen laut Donald Tusk voran. Er wolle am Rande des Gipfels Gespräche mit den dort vertretenen EU-Staats- und Regierungschefs führen.

Die schwierigen Verhandlungen über die Neubesetzung von EU-Spitzenposten kommen offensichtlich voran. "Ich habe das Gefühl, dass wir näher an einer Lösung sind", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Freitag am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka. Es sei aber noch zu früh, um etwas Konkreteres zu sagen. Er wolle am Rande des Gipfels weitere Gespräche mit den dort vertretenen EU-Staats- und Regierungschefs führen. Dazu zählen neben Bundeskanzlerin Angela Merkel auch Frankreichs Präsident Emmanuel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...