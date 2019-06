"Die Welt" zum erneuten Zittern der Kanzlerin:

"Die Gesundheit von Spitzenpolitikern ist keine reine Privatsache. Das wissen besonders jene, von denen die Weltpolitik abhängt. Ihre Gesundheit ist identisch mit der Handlungsfähigkeit ihrer Regierung und der Stabilität ihres Landes. Denn wenn Krankheiten publik werden, kommt sofort die Frage auf: Wer regiert wirklich? Wer nutzt solche Schwäche aus? Einfach zurücktreten geht in der Politik aber nicht. Nachfolgefragen werden im ungeeigneten Zeitpunkt sofort zu Machtfragen, die in politische Instabilität münden können. Spitzenpolitiker freuen sich wie jeder über Gesundheitswünsche. Aber sie tragen eine Verantwortung, die eiserne Selbstdisziplin einschließt. Dazu gehören Dementis, die bestreiten, was scheinbar, aber eben nur scheinbar, für alle sichtbar ist."/yyzz/DP/he

