"Wiesbadener Kurier" zum Ferienbeginn:

"Die Bilder wiederholen sich Jahr um Jahr. Lange Auto-Kolonnen stehen im Stau und der Flughafen ächzt unter dem Ansturm der Urlauber. Pünktlich zum Ferienbeginn gibt es kein Halten mehr, keine Minute darf versäumt werden, der Start in den Urlaub muss sofort erfolgen. Dass jeder Reisende nicht nur entspannter in den Flieger steigt, sondern unter Umständen auch günstiger bucht, wenn er oder sie erst am Montag nach Sommerferienbeginn fliegt, scheint sich immer noch nicht herumgesprochen zu haben."/yyzz/DP/he

AXC0013 2019-06-28/05:36